Ile Maurice: Retour sur les lieux du crime - Il tue la mère de ses trois enfants

Le 22 mars 2022, le village paisible de Poste-de-Flacq fut bouleversé lorsque le corps sans vie et en état de décomposition de Fadilah Fattingah, 31 ans, mariée et mère de trois enfants, fut découvert dans un champ de canne non loin de la route principale. Alors que la famille de Fadilah est toujours sous le choc de cette tragédie, plus de 14 mois plus tard, son époux, Jiten Fattingah - et aussi son présumé meurtrier - s'est donné la mort par pendaison dans la soirée du mardi 30 mai. Il était en détention préventive à la prison de Beau-Bassin. Il avait 30 ans.

Jointe au téléphone, Nazmoon, la mère de Fadilah, nous confie d'une voix brisée et bouleversée qu'elle n'était pas au courant de la mort de Jiten Fattingah et qu'elle a été très choquée d'apprendre la nouvelle à travers les médias. «Je ne sais pas comment le prendre. Je ne sais toujours pas pourquoi il a tué ma fille. Mais je suis une mère qui a perdu son enfant et cette souffrance est difficile à supporter. Je n'ai jamais voulu qu'un autre parent, même les parents de Jiten, aient à subir une telle souffrance...»

Fadilah Fattingah a été portée disparue deux jours avant son meurtre, soit le 20 mars 2022. À la suite de la découverte de son corps, une autopsie a attribué sa mort à une compression du cou. Cinq personnes ont été arrêtées par la suite, dont trois ont été autorisées à repartir. Toutefois, Jiten Fattingah et son ami, Roopsing Heeralall, sont passés aux aveux durant un interrogatoire serré et ont été placés en détention.

Selon Jiten Fattingah, son épouse Fadilah lui aurait été infidèle et une dispute aurait éclaté entre eux, ce qui l'aurait poussé à l'étrangler. Avec l'aide de Roopsing Heeralall, il aurait traîné le corps de son épouse jusqu'à un champ de canne et l'aurait abandonné.

Auparavant, Jiten Fattingah avait également purgé une peine de prison de deux ans pour abus sexuel sur mineur. Alors qu'il était en détention préventive à la prison de BeauBassin pour le meurtre de son épouse, Jiten Fattingah s'est donné la mort par pendaison mardi soir. Les gardiens de la prison ont retrouvé son corps. Il avait utilisé ses vêtements pour commettre l'irréparable. Le médecin de la prison n'a constaté aucune blessure externe sur son corps qui pourrait suggérer un acte criminel et le corps a été transporté à l'hôpital A. G. Jeetoo pour une autopsie. Une enquête de police étant en cours, ses vêtements ont été saisis comme preuve.

Pour la mère de Fadilah, l'incompréhension persiste. «Récemment, pour la fête des mères, elle m'a beaucoup manquée. Elle était joviale, aimait s'habiller et me demandait toujours de lui acheter une robe. Sa date de naissance coïncidait avec la célébration de l'Aïd-Al-Adha à l'époque, qui avait lieu en juin. En tant que maman, je suis tourmentée et je ne sais pas quoi ressentir, parce que quoi qu'il arrive, mon enfant ne reviendra pas...», nous dit Nazmoon.