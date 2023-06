Sénégal: Mbacké - 50 personnes interpellées dans les manifestations

Mbacké — Au moins cinquante personnes sont interpellées à Mbacké (Diourbel, centre) lors d'une série de manifestations survenues entre jeudi et vendredi dans ce chef-lieu départemental situé entre Diourbel et Touba, a appris l'APS de source sécuritaire.

« Au total 50 personnes sont interpellées à Mbacké dans les manifestations dont quatre pour appel à l'insurrection et 46 pour participation à une manifestation non déclarée et troubles à l'ordre public », a précisé la même source.

A Mbacké, des manifestations se sont survenues suite au verdict du procès opposant le chef de file du parti PASTEF Ousmane Sonko à Adji Sarr, une ex employée d'un salon de beauté à Dakar. L'opposant a été condamné par la chambre criminelle du tribunal de Dakar à deux ans d'emprisonnement ferme pour « corruption à la jeunesse ».

15 pertes en vies humaines sont dénombrées entre jeudi et vendredi, notamment dans la capitale sénégalaise et à Ziguinchor la principale ville du sud du pays dont Ousmane Sonko est le maire. Des sites publics ont été saccagés, des commerces pillés, des maisons de responsables politiques incendiées et des véhicules brûlés.