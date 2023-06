Ile Maurice: Arrestations par la Special Striking Team - À qui le tour ?

La Special Striking Team a encore frappé. Cette semaine, c'est l'ex-CEO de Mauritius Telecom et son épouse qui ont été arrêtés et détenus. Après Akil Bissessur, Bruneau Laurette, Harish Chundunsing et Rama Valayden. Désormais, la question à un million est de savoir qui est le prochain sur la liste...

Depuis sa création, la Special Striking Team (SST) fait beaucoup parler d'elle. Pas juste parce qu'elle s'attaque principalement aux opposants du régime Jugnauth mais aussi par sa façon de procéder. Dans l'affaire de cuivre, impliquant l'ex-CEO de Mauritius Telecom (MT) Sherry Singh, plusieurs au sein même de la police disent ne pas comprendre pourquoi c'est la SST qui a arrêté l'ex-bras-droit du Premier ministre pour blanchiment d'argent. «N'est-elle pas censée traquer les trafiquants de drogue et enquêter sur les trafics de drogue, prenant en considération que l'ASP Jagai et son équipe sont pour la plupart issus de l' Anti-Drug & Smuggling Unit ?»

On se demande aussi comment on en est arrivé à inculper Sherry Singh de blanchiment d'argent aussi rapidement. Comme nous le rappelle une avocate, «pourquoi commence-t-on par la fin.» Il est vrai que la loi permet de poursuivre quelqu'un pour blanchiment d'argent sans avoir à poursuivre pour le délit principal sous l'article 6(1) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act 2002. «A person may be convicted of a money laundering offence notwithstanding the absence of conviction in respect of a crime which generated the proceeds alleged to have been laundered.» Cependant comment se fait-il, se demande-t-on, toutes ces arrestations concernent le blanchiment d'argent et pas d'autres délits comme le vol et la vente illégale de cuivre présumément commis par Sherry Singh ?

Le timing de l'arrestation fait tiquer

Encore une fois, le timing de la SST est décrié. Pourquoi, nous dit-on, a-t-elle attendue en fin d'après-midi ? «Voulait-on qu'il passe au moins une nuit en cellule pour calmer ses ardeurs ? D'autant plus que depuis quelque temps déjà, il tire à boulets rouges sur le gouvernement...», se demande un haut gradé de la police. On se souvient tous de la raison qu'avait évoquée Sherry Singh lorsqu'il avait claqué la porte de MT. «Il est celui qui a fait éclater toute l'affaire sniffing. Pravind Jugnauth avait clairement prévenu qu'il y aurait des révélations mais il n'avait pas précisé de quoi il parlait. Savait-il alors pour toute l'affaire du cuivre impliquant Sherry Singh ?», se demande-t-on.

Deux jours en cellule...

Selon un proche de Sherry Singh, celui-ci a passé les deux nuits et un jour à Alcatraz difficilement. «Pour lui, cela pouvait aller, mais il pensait à son épouse en détention et surtout à leur fille dont ils étaient séparés pour la première fois.» Cependant, notre interlocuteur apprendra que Varsha a bien tenu le coup. «Le problème, c'est que c'est une femme qui déteste être sous les projecteurs préférant la discrétion.» Quid des gardiens ? «Ils ont été courtois. Les autres détenus se sont montrés corrects envers Sherry Singh.» Quant à la nourriture, on apprend que le couple n'avait pas trop d'appétit, et pour cause. Idem pour le sommeil. La chaleur régnant dans la cellule n'aidait pas à trouver le sommeil. «Ils avaient perdu la notion du temps surtout pendant la nuit étant enfermés et sans montre», nous dit-on.

Après sa libération, l'ex-CEO de MT devait éprouver un autre choc en apprenant que la maison de son père âgé serait perquisitionnée. «En inquiétant ses proches, on voulait lui infliger le maximum de dégâts psychologiques, les autorités sachant que Sherry Singh est plutôt coriace», confie un proche du leader de One Moris. Un autre proche salue le courage et la force de caractère de Varsha Singh. «Je m'attendais à ce qu'elle soit aussi forte. Si jusqu'ici, elle était une femme discrète, elle est aujourd'hui plus que déterminée à soutenir son mari.»

Qui est le prochain ?

C'est la question qui taraude les esprits depuis plusieurs mois déjà. Pourrait-on être arrêté si l'on parle contre le régime ? Nul ne le sait mais en tout cas, l'épisode Sherry Singh est loin d'être fini car l'on explique que d'autres proches de l'ancien CEO de Mauritius Telecom pourraient être inquiétés même si les interpellations ne mèneraient à rien. À suivre donc. Mais d'ores et déjà, des sources bien renseignées nous ont expliqué que le frère de Sherry Singh serait convoqué avec probablement une fouille à son domicile la semaine prochaine. «Vendredi étant le jour du Budget, l'attention était focalisée ailleurs...»