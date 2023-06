Gabon: Maël Nkoghe Abeghe apporte son soutien aux candidats au baccalauréat du Lycée de Bolossoville

Les premiers candidats, du nouveau lycée du district de Bolossoville à l'examen du baccalauréat, ont eu la visite, ce samedi 03 juin, de leur grand frère Maël Nkoghe Abeghe qui est venu leur prodiguer quelques conseils concernant l'examen qu'ils affronteront dans quelques jours. Tout en leur prodiguant de sages conseils, le fils du village a également soutenu ces derniers sur le plan financier pour que leur séjour au lieu de l'examen soit agréable et moins stressant.

Il se bat pour ce qui est de plus chers pour ses semblables, Maël Nkoghe Abeghe, membre et cadre le l'Union Nationale reste convaincu que l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. L'éducation, la santé, le bien-être des populations sont entre autres combat pour lui.

Maël Nkoghe était ce week-end dans le district de Bolossoville où il a visité rendu visite aux candidats à l'examen du baccalauréat au CES devenu aujourd'hui Lycée de Bolossoville. Une visite qui avait pour objectif, de sensibiliser ses jeunes frères et soeurs à bien se comporter durant leur séjour au centre d'examen, tout en leur demandant de se surpasser pour être les meilleurs.

Soucieux des difficultés qui peuvent surgir durant leur séjour, Maël Nkoghe Abeghe n'est pas allé les mains vides. Il a apporté un soutien financier à chaque candidat ainsi qu'à l'équipe d'encadrement.

Très émus par cet énième geste de solidarité vis-à-vis des élèves du lycée de Bolossoville, les parents, la direction et les élèves n'ont pas manqué de dire leur satisfaction à l'endroit du donateur. « Nous te disons grand merci Maël que le Dieu que nous prions puisse te combler de toutes ses grâces, pour tout ce que tu fais pour le rayonnement du CES, devenu aujourd'hui lycée de Bolossville » a déclaré un parent d'élève au nom de tous.

Notons que depuis la création de cet établissement, Maël Nkoghe Abeghe n'a cessé de soutenir les apprenants tant, pour les bourses scolaires, les kits et manuels scolaires pour toutes les classes de l'établissement. Ce jeune membre et cadre le l'Union Nationale est conscient d'avoir apporté une bouffée d'oxygène non seulement aux parents, mais surtout aux parents de ces futurs bacheliers.