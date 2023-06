Tunisie: Play-off / 9e journée - - CA-CSS (2-0) - Le CA au mérite

Clairvoyance payante des Clubistes face à un CSS qui a manqué de mordant.

Ligue 1- Play-off - 9e journée. Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Public nombreux. Temps printanier. Pelouse en bon état. Club Africain-Club Sportif Sfaxien (2-0). Buts de Hamdi Laabidi (26') et Rami Bedoui (47'). Carton rouge : Taoufik Cherifi (57').

CA : Moez Hassan, Edem Taoues, Rami Bédoui, Taoufik Cherifi, Skander Laabidi, Ahmed Khalil, Wissem Ben Yahia (Larry Azouni), Chiheb Laabidi (Ghazi Abderazak), Zouhaier Dhaouadi (Rodrigue Kossi), Ali Amri (Alioune Mbaye), Hamdi Laabidi (Iheb Belhocini).

CSS : Aymen Dahmene, Alaa Ghram, Mohamed Nasraoui, Mohamed Amine Hamrouni, Mohamed Salah Mhadhebi (Mahmoud Ghorbal), Moussa Balla Konté (Hadj Hassan), Mohamed Ali Trabelsi, Al Hussein Ali, Ismail Diakité (Youssef Bacha), Achraf Habbassi (Amine Allah Haboubi), Mohamed Kanté (Camara).

Lors du premier quart d'heure, le CSS se montre plus menaçant mais le CA résiste et pas seulement. A l'image d'un Zouheir Dhaouadi qui fait une course de 40 mètres pour revenir couvrir le couloir droit, alors que Diakité et Habbassi étaient lancés, la générosité et la solidarité clubistes allaient se montrer payantes les minutes suivantes. 24' de jeu, premier tournant du match. Après la tête plongeante face à l'EST et le retourné acrobatique contre l'USBG, Hamdi Laabidi réussi le coup du sombrero et enchaîne avec un placé limpide qui vient se loger dans les filets, devant le regard médusé du portier. Ultra-réaliste, le CA mène désormais au score et on en restera là pour ce premier half, alors que quelques minutes auparavant, le staff technique clubiste a lancé le jeune Alioune Mbaye, 21 ans, à la place d'Ali Amri.

Le scénario parfait

De retour de pause, 46', assist de Chiheb Laabidi et Mbaye décoche un missile que repousse Dahmen en corner. Pas le temps de reprendre ses esprits et voilà que sur ce corner, Rami Bedoui s'élève et trompe le gardien de la tête (47'). Début de seconde mi-temps idéale pour le CA qui mène 2-0 avec beaucoup d'abattage du Sénégalais Mbaye sur le front de l'attaque Clubiste. 57' pourtant, le CA évoluera en infériorité numérique après le carton rouge brandit au nez du jeune international algérien Taoufik Cherifi. Saïd Saibi sera ainsi contraint de sortir un attaquant, Zouheir Dhaouadi, et incorporer Kossi afin de bloquer les issues menant aux cages de Moez Hassen. Le CA tient bon et on atteint maintenant les cinq dernières minutes. 85', Hussein Ali, sur coup de pied arrêté, se heurte au mur clubiste (frappe repoussée). 7 minutes de temps additionnel décrétées par l'arbitre. 95', Moez Hassen sauve devant Hussein Ali et ce sera la dernière alerte des visiteurs. Le CA a construit sa victoire, le CSS a manqué de mordant.