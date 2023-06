Afrique Australe: La SADC renforce les mécanismes de lutte contre la corruption dans la région

Luanda — Les pays membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont convenu, vendredi, à Luanda, de renforcer les mécanismes de mise en oeuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption au niveau régional.

La Conférence régionale sur la lutte contre la corruption, qui s'est tenue du 29 mai au 2 juin, a approuvé une feuille de route commune contenant une liste d'engagements dans des domaines thématiques identifiés comme prioritaires pour la région de la SADC, tels que la coordination nationale et régionale et la passation de marchés publics, afin d'assurer une approche globale de ces questions.

L'événement, ouvert par le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, représentant le président João Lourenço, a souligné la nécessité d'un dialogue et d'une action conjointe entre les gouvernements et la société civile pour prévenir et arrêter la corruption.

La conférence, organisée par le gouvernement angolais et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a examiné les opportunités et les défis de la lutte contre la corruption grâce à une approche régionale intégrée forte.

La tenue de la Conférence résulte de la reconnaissance du besoin urgent de développer des actions coordonnées et de coopération dans la SADC, pour la prévention, en tant que défi mondial qui affecte négativement le développement économique, la justice sociale et la stabilité politique.

Le président de la Commission anti-corruption de la SADC, Paul Sinowa, a fait savoir que les résultats de cette conférence démontrent que la région est sur une voie très positive en matière de lutte contre la corruption.

"Nous allons renforcer l'élan et faire de la SADC un modèle pour les autres régions du monde en matière de lutte contre la corruption. A partir de maintenant, nous allons nous engager à empêcher toutes les possibilités de corruption ", a-t-il souligné.

Il a assuré que le secrétariat de la SADC enverra les recommandations de la conférence aux États membres, afin qu'elles soient intégrées dans les programmes de lutte contre la corruption au niveau régional et, en même temps, veillera à ce qu'elles méritent une attention particulière dans leur mise en oeuvre.

D'autre part, le secrétaire aux affaires juridiques du président de la République, Edílson Agostino, a encouragé les délégations nationales de la SADC à observer les procédures nécessaires, afin d'assurer la matérialisation des documents produits lors de la conférence.

Plus de 100 délégués des pays de la SADC, de l'ONUDC et des organisations partenaires participent à l'événement.