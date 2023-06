Tunisie: Tennis | Roland Garros dames - Ons Jabeur - Les choses sérieuses commencent

Après une première semaine abordable, la Tunisienne croise une Bernarda Para, 36e WTA, qui ne fera pas de la figuration.

Le tirage au sort clément de Ons Jabeur lors des trois premiers tours l'a aidée à prendre de la confiance après son retour de blessure. La première semaine s'est bien passée pour Ons Jabeur au moment où les têtes de série sont tombées l'une après l'autre. Avec l'abandon de Rybakina, malade, la première moitié du tableau où figure Ons Jabeur s'est dégagée. Il ne reste que Swiatek et Gauff pour le top 10. C'est dire combien la première semaine parisienne a été fatale pour maintes joueuses de qualité. Jusque-là, Ons Jabeur n'a eu que trois adversaires moyennes qui n'ont pu faire le poids devant notre joueuse qui a su économiser ses forces pour la 2e semaine. Le dernier match face à la 105e mondiale Danilovic n'a pas été une copie parfaite de Ons qui a dû céder un set. L'essentiel est qu'elle a fait mieux que l'année dernière (battue au premier tour), ce qui lui permet de gagner jusqu'à maintenant 230 points au classement WTA.

Aujourd'hui, Ons Jabeur défiera en huitièmes de finale l'Américaine Bernarda Pera, 36e WTA, et qui se présente comme une joueuse tenace et régulière dans son jeu. Dans ce tournoi parisien où les favorites tombent l'une après l'autre, les outsiders ont pu imposer leur loi et mettre beaucoup de pression sur les joueuses du top 20. Jusqu'à maintenant, Ons n'a pas dévoilé le grand jeu préférant y aller doucement avec du métier pour tuer les matches.

On attend plus et mieux notamment au service, et en qualité de la gestion des échanges. Cette seconde semaine sera capitale pour Ons Jabeur qui, en pleine possession de ses moyens athlétiques, a toutes les chances de rivaliser pour le titre.

En tout cas, elle doit passer le cap de Pera aujourd'hui pour fuser vers les quarts et gagner plus en ambitions. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui sans aucun doute.