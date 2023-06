Algérie: MJS-CRA - Une convention de partenariat pour encadrer le travail humanitaire

ALGER — Le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Croissant rouge algérien (CRA) ont procédé dimanche à Alger à la signature d'une convention de coopération et de partenariat pour renforcer et appuyer le travail humanitaire et solidaire dans les domaines intéressant les deux parties.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad a indiqué que cet accord intervient pour "encadrer le travail solidaire avec le CRA dans les domaines intéressant les deux parties", citant notamment l'organisation des campagnes de sensibilisation au profit des jeunes et des sportifs.

L'accord jette les fondements d'une coopération en matière d'élaboration des programmes d'entraînement au profit des sportifs et du personnel d'encadrement des différentes structures.

Outre les actions de formation en matière de secourisme, les clauses de ce document prévoient également l'organisation d'activités avec des personnalités sportives de renom pour promouvoir le travail solidaire sportif.

Les deux parties ont également convenu "d'apporter un soutien et un accompagnement lors des campings d'été organisés au profit des enfants de la République arabe sahraouie démocratique".

De son côté, la présidente du Croissant rouge algérien (CRA), Ibtissem Hamlaoui a affirmé que son instance "n'est pas encore au diapason des normes en vigueur dans plusieurs pays en termes de nombre de bénévoles requis", précisant que le CRA comptait seulement 20.000 bénévoles "un nombre très timide par rapport à la population (plus de 45 millions d'habitants)".

"Nous misons sur l'appui du ministère de la Jeunesse et des Sports pour soutenir les actions du CRA, étant un véritable réservoir de jeunes", a-t-elle ajouté, relevant que l'accord signé aujourd'hui "couvre de nombreux domaines et demeure ouvert à toute proposition".

La présidente du CRA a également fait savoir que "de nombreuses actions sont prévues entre les Directions de la Jeunesse et des Sports (DJS) et les bureaux régionaux du CRA à travers l'ensemble du territoire, ce qui conférera aux deux parties une plus grande marge de manoeuvre en matière d'encadrement, notamment en matière de premiers secours".