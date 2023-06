Afrique: Coupe CAF / Djigui Diarra (Yanga) - « Je suis ravi d'être nommé Homme du match »

Le gardien des Jeunes Africains Djigui Diarra a eu le cœur brisé que son équipe n'ait pas pu décrocher le titre de la Coupe de la Confédération de la CAF, malgré avoir tout donné dans leur combat.

Les géants tanzaniens ont perdu le titre sur la règle des buts à l'extérieur, malgré leur victoire 1-0 au match retour à Alger. La défaite 2-1 qu'ils ont subie à domicile à Dar es Salaam le week-end dernier s'est avérée préjudiciable.

« Nous avons donné tout ce que nous pouvions et avons fait de notre mieux. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. On rêvait de ce titre comme des fous et on méritait de le gagner. Mais le destin ne nous l'a pas permis », a déclaré l'international malien après le match.

Diarra a été nommé homme du match dans le duel, sa performance comprenant un arrêt sur penalty à la 59e minute jouant un rôle important dans l'obtention d'une feuille blanche et d'une victoire pour Wanajangwani.

« Je suis ravi d'être nommé homme du match lors d'une finale. C'est un honneur pour moi. Ça aurait été mieux avec le trophée, mais ça n'a pas été le cas. Je suis fier de mes coéquipiers et de toute l'équipe. Nous avons livré un bon combat », a ajouté Diarra.

Il a promis que son équipe s'efforcera d'être dans la même situation la saison prochaine, car elle a accumulé suffisamment d'expérience et la soif de réussir a augmenté.

« Nous reviendrons plus forts et veillerons à faire mieux. Nous avons l'expérience et les joueurs veulent refaire ce voyage », a noté le gardien.

Yanga jouera désormais dans la Ligue des champions de la CAF la saison prochaine, après avoir conservé son titre de Premier League tanzanienne.