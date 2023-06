Tunisie: La Sélection U20 a atteint les huitièmes de finale du Mondial argentin - Des motifs de satisfaction

Les Aiglons ont prouvé qu'ils ont des qualités individuelles et collectives qui peuvent en faire une grande équipe d'avenir.

Si on s'arrête au principal objectif tracé pour la Coupe du monde en Argentine qui est le passage, pour la première fois dans l'histoire de nos équipes nationales, au second tour d'une phase finale, on peut dire que Montasser Louhichi et ses protégés ont rempli leur mission. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire ? Logiquement non.

Le groupe de l'équipe de Tunisie, avec l'Angleterre et l'Uruguay, deux ténors du football européen et sud-américain, est l'un des groupes les plus coriaces et la logique du classement après trois matches a été respectée. L'Angleterre a terminé à la première place et l'Uruguay a fini deuxième.

La Tunisie a décroché la troisième place et a pu aller en huitièmes comme dernier meilleur troisième pour se trouver face au Brésil, cinq fois champion du monde et favori en puissance pour s'octroyer une sixième étoile.

L'aventure des Aiglons s'est donc arrêtée aux huitièmes avec une défaite cuisante au niveau du résultat ( 1 - 4 ) mais, vu le grand écart entre les deux sélections, on peut dire que les Tunisiens ont pu, grâce à une très bonne seconde mi-temps, sauver la face et quitter le Mondial la tête haute.

Ce qu'on peut retenir de cette participation, c'est la naissance d'une équipe d'avenir, d'un groupe sur qui on peut parier pour obtenir de meilleurs résultats dans les années qui viennent. C'est aussi de grandes révélations au niveau individualités et qualités intrinsèques de joueurs de moins de 20 ans.

La relève est assurée...

On commence par le gardien de but Driss Arfaoui, qui s'est confirmé comme numéro 1 incontestable. Si on est passé au second tour, c'est grâce à sa prestation magnifique au cours des matches contre l'Angleterre, l'Irak et enfin l'Uruguay.

On lui doit deux courtes défaites par 1 à 0 décisives pour le meilleur goal différence et de nombreux arrêts déterminants lors d'une première mi-temps dominée par les Irakiens qui ont relancé l'équipe dans la seconde mi-temps et lui ont permis d'inscrire les 3 buts de la victoire.

Le mérite du bon comportement défensif des Aiglons revient aussi à une charnière défensive composée de trois arrières centraux de haut niveau. Ghaith Wahabi a été le plus en vue.

Reconverti de demi défensif en arrière central, il s'est bien adapté à son nouveau poste et a donné, grâce à son abattage physique et son efficacité dans les duels et dans le marquage, de l'assurance à cette défense dont il est devenu le patron.

La palme revient aussi à Raed Bouchniba qui, d'arrière latéral droit, est passé en stoppeur et bras droit de Wahabi. Ali Saoudi, comme troisième arrière central gauche, n'a pas démérité lui aussi malgré quelques erreurs comme celle qui a provoqué le penalty et le premier but contre le Brésil.

Sur les deux flancs, Mahmoud Ghorbel a été l'une des bonnes surprises de ce Mondial. Il a prouvé qu'il est un vrai excentré droit avec ses montées balle au pied répétées, son apport sur le plan offensif et sa présence dans les situations de but des Aiglons, comme en témoigne son but de la dernière minute en huitièmes. Karim El Abed n'a pas été de la même efficacité et n'a pas bien soutenu le côté gauche, un peu limité qu'il est dans l'accélération de jeu, en phase de transition.

Au milieu de terrain, on a découvert un excellent Yassine Dridi, un très bon Sami Chouchane, un vrai pilier de la construction de jeu, Mohamed Wael Derbali, et un créateur qui promet, Chaim Djebali. Un quatuor qui peut donner un parfait équilibre à ce secteur entre le travail de récupération et la projection vers l'avant, avec des doublures plus que valables comme Raki Aouani et Rayan Nasraoui.

En attaque, il y a aussi de quoi être rassuré avec un Mohamed Dhaoui qui est monté en puissance durant cette Coupe du monde et un Jibril Othman qui a montré un bon jeu de tête qui l'habilite à être la pointe et le fer de lance de ce compartiment avec comme joker Youssef Snana pour une attaque à deux têtes.

En somme, une bonne ossature d'une équipe d'avenir sur laquelle un travail de longue haleine doit être axé pour en faire l'antichambre de l'équipe nationale olympique et pourquoi pas de l'équipe A.