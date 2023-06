Algérie: Elaboration d'un réseau numérique de 400 plantes médicinales pour leur valorisation économique

TISSEMSILT — Un réseau numérique de 400 plantes médicinales et aromatiques sera élaboré pour leur valorisation et leur transformation en ressource médicale et économique, a annoncé dimanche à Tissemsilt le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Baddari.

Ce réseau numérique sera réalisé, courant du mois d'octobre prochain, par des académiciens et techniciens en collaboration avec la population qui utilise des moyens traditionnels en vue de leur valorisation et transformation en ressource médicale et économique, a souligné le ministre lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya.

A cet effet, des recherches ont été officiellement lancées dimanche à Tissemsilt par plusieurs secteurs scientifiques et techniques, en partenariat avec l'Université de Tissemsilt, pour inventorier les plantes médicinales de la wilaya, répandues notamment dans le parc national de Theniet El Had, a ajouté M. Baddari.

A la même occasion, M. Baddari a supervisé la signature d'une convention cadre pour la mise en place d'un autre réseau thématique qui regroupe huit établissements universitaires à savoir, ceux de Saïda, Relizane, Tiaret, Tissemsilt, Chlef, Djelfa, le Centre universitaire de Khemis Miliana et l'Ecole nationale supérieure d'agronomie portant sur les herbes médicinales et les huiles essentielles et médicinales.

Kamel Baddari a souligné que ces initiatives, lancées par son département ministériel, interviennent pour concrétiser les résultats de la réunion du gouvernement, tenue dans la wilaya le 30 novembre dernier, consacrée au programme complémentaire destiné à la wilaya dans divers secteurs.

Au parc national de Theniet El Had, où une exposition de médicaments et d'huiles essentielles a été montée, le ministre s'est enquis de plusieurs projets d'exploitation de plantes médicinales par des start-up utilisant des moyens moderne, alors que d'autres projets sont exploités manuellement par la population de la région qui ont extrait des huiles et certains médicaments de plantes locales.

A l'université de Tissemsilt, le ministre s'est intéressé à un échantillon de projets, oeuvres d'étudiants qui s'emploient à créer des start-up innovantes. Valorisant leurs travaux, Kamel Baddari a estimé que ce sont des innovations qui peuvent donner un plus à l'économie locale et nationale et créer de la richesse.