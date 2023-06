Burkina Faso: Développement inclusif - Des équipements pour renforcer les entreprises d'huilerie

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), en collaboration avec le Bureau de restructuration et de mise à niveau (BRMN), a procédé à la remise officielle d'équipements et matériels aux entreprises des filières huile de coton, le vendredi 2 juin 2023 à Bobo-Dioulasso.

La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso (CCI-BF), oeuvre à renforcer la compétitivité et le développement des filières huile de coton et solaire. A cet effet et dans le cadre du Programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest-volet Burkina Faso (PACAO-BF), plusieurs entreprises de ces filières ont reçu des équipements et matériels, le vendredi 2 juin 2023, à Bobo-Dioulasso.

D'une valeur globale de 1 146 803 694 FCFA, le don, financé par l'Union européenne (UE) avec la contribution de la CCI-BF est composé de 50 presses à huile, de chaudières, d'équipements de protection individuelle, de cuves, de matériel et de l'outillage électrique, de logiciels de dimensionnement solaire ainsi que du matériel informatique. En plus de ces équipements, des appuis techniques ont également été fournis, comprenant des diagnostics stratégiques, des formations en gestion et des formations techniques.

A la cérémonie de remise du don, le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Poda, a souligné l'importance de cette initiative pour le développement économique du Burkina Faso. Il a mis en avant les avantages compétitifs que ces équipements apporteront aux entreprises bénéficiaires, renforçant ainsi leur capacité à répondre aux demandes nationales et internationales croissantes. « Ces équipements vont permettre à ces unités de moderniser leur production, de mettre sur le marché des produits de qualité et aussi augmenter les ventes, et certainement, de permettre l'exportation », a-t-il indiqué. Le ministre a également exprimé l'engagement du gouvernement à soutenir ces secteurs et à créer un environnement propice pour leur essor.

5 milliards F CFA investis

Le chef de la coopération de l'Union européenne, Diego Escalona Paturel, a souligné la volonté de l'UE de soutenir le développement économique du Burkina Faso à travers des partenariats, tels que le Programme PACAO-BF. Il a expliqué que ces investissements visent à promouvoir l'emploi, la croissance économique durable et la transition énergétique dans la région. « En quatre années de mise en oeuvre du Programme, les bénéficiaires des trois filières ciblées, à savoir les filières huile de coton, miel et solaire ont pu bénéficier d'une série d'actions de renforcement de capacités dans différents domaines », a-t-il soutenu.

Selon lui, l'Union européenne a financé le PACAO-BF à hauteur de 4,5 milliards F CFA avec une contribution de la CCI-BF de 500 millions F CFA. Parmi les bénéficiaires de ces équipements, le président de Grappe huilerie Bobo, Sorry Millogo. Il a exprimé sa gratitude et son enthousiasme. Selon lui, ces nouvelles ressources permettront d'accroître la capacité de production de son entreprise, de renforcer la qualité des produits et d'explorer de nouvelles opportunités sur le marché. M. Millogo a souligné l'impact positif que ces équipements auront sur la compétitivité de son entreprise, parce qu'ils lui permettront de se positionner avantageusement face à la concurrence. Pour la représentante de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, Assetou Djibo, qui est le partenaire de mise en oeuvre, cette dotation va donner un coup d'accélérateur au processus de modernisation des structures de production dans les filières huile et solaire.