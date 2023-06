Afrique: Tenue à Paris du Forum Horizons Maroc avec l'Afrique en vedette

Paris — Le Forum Horizons Maroc (FHM), rendez-vous incontournable pour l'emploi au Maroc, a ouvert ses portes, dimanche à Paris, avec le continent africain en vedette.

Porté par les membres de l'Association des Marocains aux Grandes Ecoles (AMGE-Caravane), ce forum, qui fête cette année ses 27 ans d'existence, offre une opportunité aux jeunes diplômés et aux cadres résidents en France souhaitant s'insérer professionnellement au Maroc.

"Ce forum s'inscrit dans la dynamique de la mobilisation de toutes les compétences et talents parmi les marocains expatriés pour s'impliquer effectivement dans le processus du développement national et africain", a déclaré à la MAP le président du FHM, Ahmed Belghiti Alaoui.

L'ancrage du Maroc en Afrique revêt une stratégie globale à l'adresse de ce continent qui offre d'abondantes ressources naturelles et regroupe des talents locaux désireux de contribuer à leur développement régional, a-t-il poursuivi.

Et de soutenir que conformément à la vision Royale clairvoyante, le Maroc mise sur l'Afrique en implantant des entreprises dans de nombreux pays africains pour renouer avec son rayonnement culturel et civilisationnel multiséculaires.

Le FHM, a-t-il dit, constitue ainsi une plateforme d'échange et de rencontres entre les compétences marocaines à l'étranger et des opérateurs économiques marocains pour explorer les opportunités commerciales et d'investissement, favorisant conséquemment le développement économique et social dans le Royaume et dans l'Afrique.

Il permet également aux professionnels de toutes nationalités d'établir des contacts avec des entreprises marocaines et africaines, tout en explorant les opportunités d'emploi et d'investissement qu'elles présentent, a fait savoir M. Belghiti Alaoui.

Approché aussi par la MAP, le directeur pôle capital humain de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), Larbi Mourdi, a indiqué que le groupe de la CDG est présent au Forum avec plusieurs filiales et sur plusieurs métiers, notamment le développement territoriale, le tourisme, l'investissement et le secteur financier à travers CDG capital.

"Notre objectif aujourd'hui est de rechercher des compétences qui vont nous accompagner dans le nouveau plan stratégique 2023-2027", a-t-il dit, faisant savoir que le groupe est très intéressé par des profils, notamment les jeunes, qui sont capables de mettre de l'énergie pour accompagner le développement de leur pays.

"Ceci s'inscrit dans une stratégie de +marque employeur+ qu'on est entrain de développer avec une expérience collaborateur et innovante intéressante qui met à la disposition des jeunes un environnement agile, capable de les intégrer totalement et de les accompagner pour réaliser leurs rêves", a-t-il fait savoir.

Et de poursuivre: "On a rencontré plusieurs profils très intéressants dans plusieurs domaines que ce soit la finance ou l'ingénierie", relevant que toute la base de données sera partagée avec l'ensemble des DRH du groupe, et on va en prendre "le maximum".

Pour Nada Touili, une auditrice de formation qui a fait ses études dans une école de commerce au Maroc suivie d'un master en France, le but de sa présence au Forum est d'explorer les opportunités qui s'offrent au niveau du Maroc, notamment en audit interne.

"J'envisage depuis quelque temps de retourner travailler au Maroc qui connaît un développement structurant sur différents niveaux, notamment le marché d'emploi qui connaît une embellie majeure ces dernières années", a-t-elle dit, souhaitant mettre à profit son expérience cumulée en France au service d'un groupe marocain.

Durant une journée, 67 entreprises marocaines et étrangères basées au Maroc et des centaines de responsables RH sont à la rencontre des étudiants, jeunes diplômés et cadres actifs en France à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles afin de leur fournir des informations précises sur leur action au Maroc et leurs besoins en recrutement, leur faire passer des entretiens, voire leur proposer des emplois.

Placée sous le thème "Elargissez vos horizons, visez l'Afrique", cette édition du FHM est également marquée par l'organisation de plusieurs ateliers thématiques et conférences.

Les organisateurs affirment s'attendre à plus de 3.500 visiteurs durant cette 27ème édition.