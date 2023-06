Madagascar: Formation en informatique - Le groupe Axian ouvre 42 Antananarivo, une école informatique gratuite

42 Antananarivo est membre du réseau international 42. Tous les campus partenaires du réseau offrent des formations en informatique entièrement gratuites, ouvertes à toutes et à tous, sans condition de diplôme et accessibles dès 18 ans.

Une grande première dans les annales de la formation en informatique, le groupe Axian ouvre le premier campus A 42 à Antananarivo.

2e pays africain

42 Antananarivo, puisque c'est le nom de ce campus pas comme les autres, est le fruit d'un partenariat entre le groupe Axian spécialisé dans les infrastructures et services. Le projet a le mérite de faire de Madagascar le 2e pays africain à rejoindre le plus grand réseau d'écoles d'informatique au monde, gratuites, innovantes et ouvertes à tous et à toutes, sans condition de diplôme et sans limite. Ouverte aux plus de 18 ans, 42 Antananarivo qui sera installée dans la zone d'affaires Galaxy à Andraharo sur 1 000 m2 aménagés spécifiquement, est destinés aux futurs étudiants qui pourront ainsi bénéficier de l'écosystème du groupe AXIAN.

Fonctionnement participatif

En tant que membre du réseau international 42, le campus 42 Antananarivo offre une pédagogie basée sur le peer-learning. Il s'agit d'un fonctionnement participatif, sans cours, sans professeur, qui permet aux étudiants de libérer toute leur créativité grâce à l'apprentissage par projets. Des formations de qualité en perspective quand on sait que le réseau 42 dispose d'une expérience particulière en la matière.

En effet, avec son premier campus à Paris a été fondée en 2013 alors que l'industrie du numérique en France subissait une importante pénurie de développeurs informatiques, 42 a déjà formé les meilleurs talents de demain, quelle que soit leur origine, 42 se déploie en réseau de campus partenaires à l'international : Allemagne, Arménie, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, Emirats Arabes Unis, Espagne, Finlande, France, Italie, Japon, Jordanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Maroc, Pays-Bas, Portugal, République Tchèque, Royaume Uni, Singapour, Suisse, Thaïlande, Turquie.

Immersion totale

Les inscriptions au sein de 42 Antananarivo sont ouvertes à tous avec comme seule condition d'être âgé de plus de 18 ans. Les tests de sélection en ligne sont déjà possibles sur le site d'admission dédié (apply.42antananarivo.mg). Basés sur des exercices de mémoire et de logique, ils donneront accès aux « Check-in » puis aux « Piscines » qui se dérouleront entre le 4ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024. Cette épreuve d'un mois se fera en immersion totale au sein de l'école afin de tester la motivation des candidats et leur adéquation avec la pédagogie 42 basée sur l'autonomie et le travail de groupe.

Début 2024, une promotion de 150 étudiants pourra débuter le tronc commun du cursus, comprenant des cours de programmation et d'infrastructures informatiques, d'innovation et d'entrepreneuriat avec pour objectif final une insertion professionnelle durable sur le marché de l'emploi. A la fin de la formation, ils auront acquis des compétences dans des domaines clés du numérique et de la programmation tels que le big data, l'intelligence artificielle, le développement web, l'administration de réseau et de systèmes ou encore la cybersécurité. Les sortants seront libres de rejoindre l'entreprise de leur choix, sans obligation vis-à-vis d'AXIAN.