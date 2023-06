Madagascar: Betongolo - Deux voleurs arrêtés dans un bar

Deux hommes ont commis un cambriolage dans un bar à Betongolo ce samedi vers 14 heures. Âgés de 40 et 43 ans, les deux voleurs se sont introduits dans le bar dans le but de commettre un vol.

Les échanges étaient cordiaux et le gérant était confiant. Pendant que l'un d'entre eux discutait avec le gérant et d'autres clients, son complice a dérobé une caisse et d'autres objets. Les deux hommes ont ensuite tenté de s'enfuir discrètement. Cependant, le gérant du bar a immédiatement alerté la police. Suite à cet appel, des agents de police sont arrivés dans le quartier et ont rapidement identifié les suspects.

Les voleurs ont été appréhendés en flagrant délit et arrêtés. Quelques personnes se trouvaient dans le bar au moment des événements. Il s'est avéré que ces hommes étaient liés à d'autres vols et cambriolages dans le quartier. Grâce aux recoupements des faits, cette arrestation a permis à la police de résoudre d'autres affaires. Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol. Ils ont reconnu les faits et seront déférés devant la justice pour être jugés sur reconnaissance préalable de culpabilité.