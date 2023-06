Angola: La BNA et le PNUD promeuvent l'inclusion numérique dans les micro-entreprises

Luanda — La Banque nationale d'Angola et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) organisent, mardi, un atelier sur l'inclusion numérique et de genre dans les micro-entreprises.

L'événement se déroule dans le cadre du mémorandum d'entente signé entre la BNA et le PNUD, le 28 septembre 2022, à Luanda, et les deux parties s'étaient engagées à unir les efforts pour faciliter l'accès général de la population à des services financiers formels de qualité, tels que dépôts et comptes d'épargne, services de paiement, prêts et assurances.

En partenariat avec l'Institut d'Appui aux Micro, Petites et Moyennes Entreprises (INAPEM) et le Fonds Africain de Développement, l'action de formation, qui se déroule au Musée de la Monnaie, vise à favoriser une plus grande utilisation des moyens numériques dans la gestion des entreprises.

L'atelier vise également à renforcer les compétences des entrepreneurs sur la relation avec les clients et la promotion des produits et des services, à travers diverses ressources numériques, selon le document auquel l'ANGOP a eu accès.

Selon des études menées par le PNUD, les inégalités entre les sexes et la faible capacité numérique dans la gestion des micro-entreprises convergent vers l'informalité du secteur, c'est pourquoi il est urgent de renforcer le partage des bonnes pratiques dans la gestion des plateformes numériques.

La transition de l'économie informelle à l'économie formelle, selon le document, implique la formalisation des micro-opérateurs économiques, en se concentrant sur les domaines prioritaires, en mettant l'accent sur le renforcement de leurs compétences numériques dans la gestion des entreprises et l'autonomisation des femmes.

L'événement devrait réunir divers acteurs de l'écosystème des micro-entreprises de Luanda, des associations d'entrepreneuriat et des académies d'innovation, des étudiants universitaires et des professionnels des médias, pour relever ensemble les principaux défis, tels que l'utilisation de portefeuilles numériques dans la gestion d'entreprise et l'accès au crédit bancaire.