Madagascar: « Jardins Jardin » aux Tuileries (Paris) - Un paradis malgache parmi les exposants

« Jardins Jardin » le rendez-vous incontournable des jardiniers et amoureux des espaces verts, était de retour au Tuileries à Paris depuis le 31 mai dernier.

Cet événement consacré au jardin et au design d'extérieur accueille depuis de nombreuses années des partenaires prestigieux tels que Chanel ou Bouygues Immobilier. Pour la première fois cette année, une société malgache, Vision Madagascar (ViMa), a rejoint cet événement parisien. En effet, une représentation en miniature du jardin d'un projet hôtelier à Madagascar y a été exposée. Il s'agit de Tsingy Bay, un projet hôtelier éco-responsable situé sur un littoral de la côte ouest de Madagascar.

Cette petite lucarne qui s'ouvre sur l'immense richesse naturelle de Madagascar est unique de par sa biodiversité et son endémicité. On y entre par la mer pour y découvrir une plage bordée d'agaves et des roches rappelant les Tsingy de Bemaraha ainsi qu'une forêt tropicale luxuriante. Ce « jardin unique » a été sublimé par le paysagiste Olivier Riols. Et la réplique de ce coin de paradis a été exposée durant l'événement parisien qui s'est clôturé hier.

ViMa a pour ambition de promouvoir la destination Madagascar mais également de célébrer et de protéger les atouts naturels du pays en les intégrant dans leurs projets. Ce qui rejoint justement sa vision de devenir un acteur majeur du développement, dans un pays où les entreprises privées contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des Malgaches. Cette société oeuvrant dans l'immobilier, la filière bois, l'énergie renouvelable et bientôt l'hôtellerie, aspire à « créer un nouveau Madagascar » où l'art, l'intégrité, la durabilité et la protection de l'environnement seront rois, selon les explications.