Madagascar: Festival des Baleines - Grand come-back en juillet

Après trois années d'absences dues aux restrictions sanitaires, le grand retour du Festival des Baleines est annoncé. Il se tiendra du 15 au 23 juillet prochains dans le décor paradisiaque de Nosy Boraha ou Sainte-Marie.

Le Festival, qui en est à sa sixième édition cette année, propose une programmation diversifiée destinée à divertir, tout en apportant sa contribution à l'essor économique, culturel et touristique de l'île.

La principale attraction du festival : les safaris des Baleines, des sorties en mer journalières destinées à voir de plus près les célèbres cétacés qui seront de passage dans les eaux malgaches pour la saison des amours. Les heureux privilégiés pourront ainsi admirer les parades amoureuses spectaculaires des mâles pour leur femelle tels que les sauts, les frappes de nageoires, les dressements hors de l'eau, entre autres, et tout cela sous la supervision des experts de CETAMADA.

Les organisateurs promettent également des activités sportives très alléchantes, dont une course de VTT en pleine nature, la course de pirogue qui alliera tradition et compétition ainsi que des matchs de Beach Soccer qui rassembleront des équipes provenant des quatre coins de la Grande île. Pour la touche de nouveauté, des concours de golf, de beach rugby et de pétanque s'ajouteront à la liste.

La dimension artistique de l'événement sera bel et bien là puisque des spectacles pour grand public et des soirées dansantes sont également prévues. Ces activités verront la participation d'artistes et artisans locaux, qui mettront en exergue la beauté et l'originalité de la culture locale. Des artistes de renom, tous ambassadeurs de Telma, le principal partenaire du festival, seront également de la partie pour apporter plus d'ambiance aux festivités. Mais l'un des plus grands attraits de l'événement sera indéniablement les défilés et le carnaval qui ouvriront et clôtureront officiellement l'événement. Il s'agit d'une occasion pour la population locale de démontrer son savoir-faire dans la confection de déguisements et de décors exubérants hauts en couleurs à partir de matériaux recyclés.

Justement, l'accent sera particulièrement mis sur la protection de l'environnement à commencer par la préservation des mammifères marins. Toutes les activités du festival seront organisées de façon à respecter la biodiversité, surtout la mer, dans le but de faire revenir les baleines chaque année. Des séances de sensibilisation pour le public seront proposées par CETAMADA à travers la projection de longs et courts métrages. Les enfants ne seront pas en reste puisque des dessins animés et des quizz ludiques mais instructifs leur seront également offerts.

Par ailleurs, les organisateurs déplorent le fait que cette île bien malgache soit mieux connue des étrangers que la population malgache elle-même. A cet effet, ils sont prêts à préparer différents voyages organisés pour tous budgets.