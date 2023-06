Madagascar: Maroantsetra - Mananara - Andry Rajoelina annonce la création de la 24e Région

91,98%. C'était le pourcentage des voix obtenues par le candidat numéro 13, Andry Rajoelina, dans le district de Mananara Nord, lors de l'élection présidentielle de 2018. Il a réalisé presque le même score (88%) dans le district de Maroantsetra. Que ce soit à Maroantsetra samedi ou à Mananara hier, on a assisté à une forte mobilisation de la population de l'Analanjirofo.

À l'allure où vont les choses, l'actuel homme fort du pays est en bonne voie pour rééditer son exploit, s'il décide de briguer un second mandat. En effet, durant le week-end, le chef de l'Etat a réalisé une véritable démonstration de force dans ces deux districts. Vu le nombre de personnes ayant assisté à ses meetings, d'Anjahana à Mananara Nord en passant par Maroantsetra, on peut affirmer que sa côte de popularité reste intacte dans cette partie Nord-Est de Madagascar.

Ambatosoa. L'annonce par le chef de l'Etat de la création prochaine de la 24e Région, regroupant Maroantsetra et Mananara Nord, a été l'événement marquant de ce déplacement présidentiel. Ladite Région sera dénommée Ambatosoa, a déclaré le vice-président du Sénat, Eric Besoa. Il convient de souligner que les deux districts ont déjà formé une région auparavant, mais l'ancienne Région Ambatosoa a été supprimée pour des raisons politiques. Andry Rajoelina a répondu favorablement à la demande du sénateur, des autorités ainsi que de la population locale qui réclament une région à part entière.

Le texte relatif à sa création passera au Parlement pour adoption durant la session parlementaire en cours, a-t-il déclaré hier. Le chef de l'Etat justifie l'importance de la création de la Région Ambatosoa par les nombreuses richesses que possèdent les deux districts, mais aussi les difficultés auxquelles les populations sont confrontées pour avoir les dossiers administratifs. Le chef de l'Etat a ainsi annoncé l'enclenchement de la procédure administrative en vue de l'instauration de la 24e Région de Madagascar.

Foule immense

Samedi, le président de la République, accompagné de la Première dame Mialy Rajoelina a atterri à l'aéroport de Maroantsetra où une foule immense l'attendait déjà. Il a ouvert sa visite par le lancement des travaux de construction du futur stade manara-penitra de la Commune rurale d'Anjahana. D'ici 6 mois, les jeunes de cette commune reculée vont pouvoir jouir d'une infrastructure sportive aux normes.

A l'occasion, le président a fait une annonce relative à la réhabilitation des barrages et les canaux d'irrigation qui permettent de promouvoir l'agriculture afin qu'Anjahana puisse parvenir à l'autosuffisance alimentaire. Le chef de l'Etat a aussi touché un mot sur la réhabilitation en cours de la RN5 jusqu'à Soanierana Ivongo. A Maroantsetra, Andry Rajoelina a, notamment, inauguré le Centre de Santé de Base niveau 2, nouvellement construit dans le quartier de Soanierana. Il a aussi visité les travaux de construction de l'hôpital manara-penitra qui est actuellement achevé à 70%.

Agrément

L'EPP manara-penitra d'Ankiakandrefana à Maroantsetra a également été inauguré samedi. C'est la 30e école primaire publique aux normes, construite dans l'Analanjirofo, a fait savoir la ministre Sahondrarimalala Marie Michelle. Le chef de l'Etat a aussi remis des contrats de travail au profit de 476 enseignants et a distribué 267 vélos aux instituteurs et élèves méritants du district de Maroantsera. Après avoir lancé les travaux de réhabilitation des rues de la ville, le couple présidentiel a également procédé à l'inauguration du bureau de la circonscription de la pêche et de l'économie bleue dudit District.

Cette cérémonie a été marquée par la remise d'une vedette de surveillance côtière et des gilets de sauvetage pour les pêcheurs locaux. Lors d'un meeting organisé au stade de Maroantsetra samedi, le numéro Un d'Iavoloha a remis leur agrément d'exportation à une dizaine d'opérateurs de vanille. Analanjirofo étant une région productrice de vanille, le président Andry Rajoelina a donc profité de cette descente pour réitérer son engagement à assainir et développer le secteur, tout en expliquant sa décision relative à la libéralisation de la filière. Pour leur part, ces nouveaux détenteurs d'agrément se sont engagés à acheter les stocks des producteurs locaux et respecter le rapatriement des devises.

Succès populaire. Hier, le couple présidentiel a rencontré la population de Mananara Nord. Comme ce qui s'est passé la veille à Maroantsetra, ce fut également un véritable succès populaire. Et ce, bien malgré la pluie. Le président a ouvert la journée par le lancement des travaux de mise en place d'un pont Bailey de Saharamy, dans la Commune d'Antanambao Be. Ravagé au mois de février 2012 lors du passage du cyclone Giovanna, ce pont de 42m de long a été coupé pendant 11 ans.

C'est la première fois que cette commune reçoit la visite d'un chef d'Etat. La délégation a ensuite inauguré le CSB II d'Analanampotsy, une commune reculée dans le district de Mananara. Outre le stade manara-penitra dont les travaux ont été lancés hier, Andry Rajoelina a aussi annoncé la construction d'un hôpital manara-penitra, la réhabilitation des routes, ainsi que l'implantation d'un tribunal et d'un service des domaines à Mananara Nord. Pour faire un état des lieux des projets à réaliser, une délégation composée de membres du gouvernement se rendra d'ici peu dans l'Analanjirofo.