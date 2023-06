Congo-Kinshasa: Halte à la manipulation et à l'intox, régies financières - Nicolas Kazadi appelle l'Intersyndicale au calme et à la confiance !

Depuis un temps, le Ministre en charge des Finances, Nicolas Kazadi se trouve au cœur d'une campagne de sape menée, visiblement, par des personnes de mauvaise foi qui divulguent des allégations selon lesquelles il aurait rapporté l'arrêté octroyant la prime de la plus-value à la Direction Générale des Impôts. Intox ! le Ministre Nicolas Kazadi informe ainsi l'opinion publique que la plus-value est désormais payée à travers les contrats de performance et non à travers une décision d'ores et déjà rendue caduque étant donné les résultats engrangés par l'instauration des contrats de performance.

Lors de son passage chez Jean-Marie Kassamba, sur les antennes de Télé50, il a expliqué noir sur blanc que, contrairement aux fausses allégations distillées de toute part, depuis 2021, son ministère accorde toute l'attention possible aux questions liées à la paie des primes des fonctionnaires au sein de toutes les régies financières. Ceci, pour appeler les uns et les autres à observer un climat de sérénité dans le travail.

«Je reviens maintenant sur ce que nous donnons aux régies. Vous avez le salaire de base auquel s'ajoutent parfois certaines primes que tous les fonctionnaires ont, auquel s'ajoutent les 5% spécifiques aux régies financières, plus les 40% sur les pénalités pour le dossier contentieux qu'ils reçoivent et auquel s'ajoute, enfin, ce que moi je me suis engagé à leur donner à titre de contrat de performances.

Voilà ce qu'ils reçoivent. Prenons l'année 2021. La DGDA, qui a été surperformante, a reçu 3 milliards, la DGI 6, 600 milliards et la DGRAD 4,200 milliards. C'est des primes liées à l'année alors sur performances en 2021. 2022, la DGDA, malheureusement, n'a pas été surpeformante, la DGI qui a fait plus de 150% de performance a touché 12,700 milliards. Ces primes qui viennent de s'ajouter au-dessus de toutes les autres primes dont je viens de parler. Et la DGRAD, 4,200 milliards », a-t-il martelé.

De ce qui précède, l'argentier national appelle l'Intersyndicale au calme et à la confiance.