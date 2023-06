Congo-Kinshasa: Membre de la délégation congolaise à l'investiture du Président Erdogan, Ankara - Guy Loando à la quête d'inspiration du modèle de la conception turque de l'Aménagement du Territoire

Kinshasa et Ankara sont plus que jamais dans une dynamique de coopération active, matérialisée récemment par des accords de coopération bilatérale conclus dans la capitale congolaise, en présence de deux chefs d'Etat, Félix Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan. Ce dernier, réélu pour cinq ans à la tête de la Turquie, a prêté serment samedi 3 juin 2023 devant le Parlement à Ankara, avant d'annoncer son gouvernement.

La cérémonie d'investiture du Président turc qui a rassemblé une vingtaine de Chefs d'Etat et une cinquantaine des Ministres étrangers a bien été honorée par la présence de la RDC. Le Premier Ministre Sama Lukonde, représentant le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, et à ses côtés, le Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du Territoire, Me Guy Loando, ont été de la partie.

C'est dire qu'entre les deux pays, c'est l'engagement ferme de développement concret des liens diplomatiques, économiques et commerciaux qui est à l'ordre du jour. Et le Ministre d'Etat, Guy Loando Mboyo qui venait d'être, il y a peu, aux côtés du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, lors de sa visite officielle en Chine afin de promouvoir le rayonnement du Congo, entend miser sur des approches réussies de l'aménagement du territoire dès lors que son secteur autant stratégique, est le socle à même de catalyser un développement harmonieux et durable du pays.

A cet effet, s'imprégner de la conception turque de l'aménagement du territoire devient un plus. Réélu avec 52% des suffrages à la tête de la Turquie pour un troisième mandat, Erdogan a prêté serment, samedi 3 juin 2023, devant le Parlement à Ankara.

En effet, le déplacement du patron de l'AT de la RDC aux côtés du Chef du Gouvernement, n'est pas un simple hasard dès lors qu'au sein du gouvernement de la République, tout est mis en oeuvre pour la réussite des partenariats. Ainsi, Guy Loando Mboyo entend s'imprégner de la conception turque de l'Aménagement du Territoire.

Pour rappel, la Turquie est comptée aujourd'hui parmi les pays partenaires et privilégiés de la RDC. Car, elle participe à la réalisation de plusieurs grands projets d'investissement en RDC, notamment la construction du centre financier de Kinshasa et bientôt la modernisation de l'aéroport de N'Djili.