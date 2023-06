Congo-Kinshasa: Dans la perspective de la Journée Mondiale de l'Enfant Africain / Santé - Le Gouvernement chinois dote à la Pédiatrie de Kalembe Lembe des équipements des soins médicaux

Réchauffer les coeurs des enfants, telle est la nouvelle initiative prise par l'action conjointe Gouvernement Chinois et Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Dans le cadre de cette initiative, le Gouvernement Chinois a remis ce jeudi 1er juin 2023, des équipements médicaux, pour des soins des enfants pris en charge à la pédiatrie de Kalembe Lembe. Aussi, il y a eu signature de contrat de dons entres parties prenantes à cette démarche.

La Visite d'Etat de Félix Antoine Tshisekedi en Chine a porté ses premiers résultats. Notamment, par l'échange entre les distinguées premières dames de ces deux pays, sur la faisabilité de venir en aide aux mères et les enfants.

En marge de la journée mondiale de l'enfant africain célébré le 16 juin de chaque année, cette activité s'est tenue en amont pour placer les enfants dans de bonnes conditions, afin qu'ils puissent bénéficier des soins appropriés.

Le Médecin Directeur de la Pédiatrie, Dr. Cathérine Akele, a exprimé sa gratitude à l'occasion de ce premier geste posé par la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi.

«C'est un grand plaisir pour nous et un honneur de nous accompagner dans ce combat pour sauver et guérir les enfants. Nous remercions l'ambassade de Chine qui entre dans nos murs avec toute sa délégation, et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois et merci pour ces dons", a soutenu Dr Akele.

Elle en a profité pout solliciter une mise en dispositions de bons matériaux de fonctionnement, car elle considère que la Chine est un grand producteur des équipements de soin, afin de leur permettre à mieux diagnostiquer, à surveiller les malades et les traiter.

Le chargé d'affaires chinois, M. Wang Hailong, a remercié la première dame pour son aimable soutien, sans lequel une telle activité ne serait pas réalisée, mais aussi à son travail remarquable ainsi qu'à la mission médicale chinoise qui ont contribué à la réussite de cet événement.

A ce propos, il a rappelé que la Chine est un ami sincère et partenaire fiable de la RDC et de l'Afrique, et que ces actions cadrent avec son engagement à la promotion des droits des enfants et des femmes en Afrique.

Il a aussi notifié que cet événement s'inscrit dans un contexte particulier, qui marque le 50ème anniversaire de l'envoie par le Gouvernement chinois des émissions médicales auprès des pays africains.

«Nous espérons donc en cette journée significative, que cette offre des médicaments et des sacs ainsi que les consultations médicales, qui s'en suivent pourront donner aux enfants l'amour et les soins appropriés, les aider à vite se rétablir et de mener une vie heureuse», a-t-il fait savoir.

La Chine est non seulement un soutien pour de la RDC, sur le plan diplomatique et politique, mais également un partenaire fidèle pour le développement économique. Elle accompagne la RDC en matière d'actions sociales.