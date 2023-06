Congo-Kinshasa: CENI - Clôture de la formation des facilitateurs des bureaux de réception et de traitement des candidatures

Le 2e Vice-président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Didi MANARA LINGA, a, au nom du Président Denis KADIMA KAZADI (empêché), clôturé dans la salle Abbé Appolinaire Malumalu, au siège de la CENI, la session de formation des facilitateurs. Lesquels devront prendre en charge la formation des membres des Bureaux de réception et de traitement des candidatures (BRTC), des préposés au repérage des Bureaux de vote et dépouillement (BVD), d'identification et d'accréditation des témoins, des observateurs et des journalistes.

Ce sont 305 cadres et agents de la CENI parmi lesquels les informaticiens, les experts juristes et les procéduriers, qui ont suivi pendant 9 jours, une formation contenant 15 modules d'enseignement de différentes thématiques, caractérisée par deux évaluations à mi-parcours et une à la fin.

Dans son mot de clôture, le 2e Vice-président, Didi MANARA LINGA a attiré l'attention des participants sur la responsabilité qui leur incombe.

« En votre qualité des facilitateurs, vous êtes appelés à aller former plusieurs catégories des personnels qui vont mettre en oeuvre ce que la CENI attend d'eux dans la suite du processus en cours. C'est pourquoi, j'attire grandement votre attention sur le sens de votre responsabilité pour la réussite du processus en cours car si le rendement sur terrain, n'apporte pas les résultats escomptés, la charge retombera sur la plus haute autorité de notre institution. Donc, prenez vraiment à coeur le niveau de votre responsabilité pour bien faire les choses », a-t-il insisté.

Et de renchérir : « La CENI dispose d'une expertise dont on ne peut douter mais le problème des Congolais réside dans la moralité. J'insiste là-dessus, vous devez transmettre à ceux que vous allez former, cette précieuse donne de moralité car le nouveau management tient fermement à matérialiser notre vision, celle de faire de notre institution, une CENI au standard mondial. Nous allons convoquer bientôt l'électorat pour la députation nationale.

Sachez bien que le critère d'évaluation du travail que vous allez accomplir se reflétera dans le nombre des contentieux électoraux. Moins il y en aura, vous serez évalués positifs, sinon l'évaluation sera négative. De surcroît, je vous exhorte à transmettre avec rigueur les connaissances acquises pour une cause noble ».

Pour sa part, le Rapporteur Adjoint, Paul MUHINDO MULEMBERI, en sa qualité de superviseur de cette activité, en a circonscrit le contexte.

« Après les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui ont abouti à la répartition des sièges, la CENI se prépare activement à la convocation de l'électorat pour la députation nationale prévue le 25 juin 2023, conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2022. La convocation de l'électorat sera suivie de l'ouverture des Bureaux de Réception et Traitement des Candidatures.

Le nombre d'électeurs valides par Centre d'inscription étant connu, il est possible d'en déduire le nombre des Bureaux de Vote et de Dépouillement (BVD) qui ont été générés par chaque Centre d'inscription.

C'est dans cet objectif que la CENI a programmé le repérage des BVD. Cette activité sera couplée avec une activité importante de l'identification des membres des BVD ainsi que le recrutement des agents temporaires qui seront commis aux scrutins du 20 décembre 2023".

Cette formation avait pour objectif global de doter les participants des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour former, d'une part, les membres des BRTC, et d'autre part, les préposés au repérage ainsi que les membres du Bureau des accréditations.