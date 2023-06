Madagascar: Summer color - Cinq villes accueilleront la 4ème édition

Du 22 juillet au 10 septembre, la caravane de Summer Color visitera cinq localités, notamment Nosy-Be, Majunga, Sambava, Ambilobe et Diego-Suarez. Cinq artistes seront également de la partie.

La Drako hely a participé au moins à quatre festivals depuis le début de ce deuxième semestre. Sômarôho à Nosy-Be, Tsakaraka à Vohemar, Sorogno à Ambanja, et Madina Festival aux Comores, Rijade est omniprésente à chaque fête. Cette ascension fulgurante est due à ses featuring avec les chanteurs internationaux, notamment le Béninois Axel Merryl et surtout le Franco-Comorien Goulam. Depuis cette chanson, « Touche pas », tout a changé pour la jeune femme. En outre, elle est l'une des artistes malgaches à avoir reçu le trophée en argent livré par YouTube grâce au nombre de ses abonnés. La chanteuse a conquis la région du Sud Ouest de l'Océan Indien, ce n'est n'est pas une finalité, elle en veut plus. Elle veut gagner le coeur du continent noir. Pour la 4ème édition de Summer color, elle livrera un concert à Maromokotra Sambava, le 26 août 2023 prochain.

Amiral Killer

Lui, il est phénoménal... L'un des chanteurs les plus suivis à Antsiranana. Il a des convaincus. Ce n'est pas par hasard si les organisateurs l'ont invité. De ragga, à la tradfusion en passant par d'autres sonorités de la musique urbaine, il sait tout faire pour mettre ses convaincus en extase. Alors le 2 septembre 2023, rendez-vous à l'hôtel Diana Ambilobe.

Jior Shy

Ayant grandi à Antsiranana puis à Nosy-Be, le jeune chanteur a vécu dans deux villes où la culture musicale fait partie du quotidien. Dès lors, il entretient une relation amicale avec les artistes locaux en l'occurrence, D New Clan Styl, Dj Knife. Après avoir effectué des mini-concerts dans la région DIANA, le chanteur a trouvé son étoile et la suit jusqu'à ce que ses chansons dépassent les frontières de la jeune province d'Antsiranana. Jior Shy signe des contrats de concerts et devient le chouchou des organisateurs évènementiels. Il sera accompagné par Jazz MMC le 23 juillet prochain à Nosy-Be.

Jazz MMC

Il s'est fait un nom en tant que danseur, et voici maintenant pas moins de cinq ans que Jazz MMC investit l'univers du showbiz malgache. Et ce n'est pas encore prêt à changer car présent sur tous les fronts, il semble gravir les échelons pour rejoindre les grosses pointures au sommet.

Tukson

Quant à lui, un artiste qui essaie de sortir du lot, c'est entre afropop et amapiano, qu'il exprime ses sentiments. Pas célèbre mais connue du Triangle du nord. Une occasion pour lui de prouver qu'il est à la hauteur. Il sera à Ambilobe avec Amiral killer et Jazz MMC à Ambilobe.