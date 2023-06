Madagascar: Restauration des forêts - La Diana, une zone prioritaire

La GIZ et Justdiggit souhaitent rompre le cercle de la dégradation des paysages et des forêts. En reverdissant les zones, ils restaurent les écosystèmes et créent une plus grande sécurité en matière d'eau, de biodiversité et d'alimentation.

Relever le défi de la restauration des forêts à Madagascar. C'est dans cet esprit que la GIZ, à travers le projet F4F ou Forests4Future qui promeut la restauration des paysages forestiers dégradés et la bonne gouvernance dans le secteur forestier se sont lancés. En partenariat avec la Justdiggit, une organisation à but non lucratif, ces deux entités mettent en oeuvre des pratiques durables d'utilisation des terres et la conservation de la biodiversité dans la région Diana.

Ce, à travers les meilleures pratiques de restauration des paysages forestiers (RPF), telles qu'identifiées par l'UICN ou Union Internationale pour la Conservation de la Nature et l'Institut des Ressources Mondiales (WRI). Entre autres, un processus continu visant à redonner aux paysages forestiers déboisés ou dégradés leurs fonctionnalités écologiques et productives. L'objectif étant d'améliorer le bien-être humain. Comme en témoigne Soeur Bevahiny Marie Léonardine, bénéficiaire du F4F de la région : « J'ai vu de mes propres yeux le pouvoir transformateur du projet F4F. L'accent mis par cette initiative sur la restauration des paysages et la conservation des forêts n'est pas seulement un effort environnemental ; c'est un catalyseur pour le changement social ».

Plus

La restauration des paysages forestiers ne se résume pas uniquement à planter des arbres. Il s'agit « de restaurer tout un paysage pour répondre aux besoins présents et futurs, et offrir de multiples avantages et utilisations des terres au fil du temps ». « De plus, l'amélioration des conditions de vie résultant de ces projets témoigne de la nature interdépendante de la prospérité humaine et de la santé des écosystèmes. Notre avenir repose sur notre engagement à entretenir les deux », précise Soeur Bevahiny Marie Léonardine.

Avec les pratiques et initiatives comme la restauration de la fonctionnalité, les services écosystémiques, l'équilibre des besoins locaux avec les priorités nationales et mondiales, la RPF est orientée « vers un avenir dynamique, en se concentrant sur le renforcement de la résilience des paysages et la création d'options futures pour ajuster et optimiser davantage les biens et services écosystémiques à mesure que les besoins de la société changent ou que de nouveaux défis se présentent ».