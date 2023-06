Madagascar: Ankoay - Mondial U19 - M'Madi, chef de file des douze sélectionnés

Dernière ligne droite. Les douze joueurs, qui défendent les couleurs malgaches au championnat du monde U19 de Debrecen, ont été dévoilés. Les Ankoay poursuivent leur entraînement à domicile avant de peaufiner leur préparation en Serbie.

Place aux choses sérieuses. La Fédération malgache de basket-ball (FMBB) a publié la liste des douze joueurs qui forment l'équipe nationale Ankoay, à l'occasion du championnat du monde des moins de 19 ans qui aura lieu à Debrecen en Hongrie du 24 juin au 2 juillet prochain. Sans surprise, sept joueurs locaux cadres de l'Afrobasket U18 l'année dernière figurent parmi la liste d'Aimé Randria et Malalatiana Razazarohavana. Emmanuel Yves Victorien Léon est le nouveau qui a réussi à convaincre les deux coachs malgaches. Il a déjà été présélectionné lors de l'Afrobasket U18 à domicile mais n'a pas été retenu dans la liste finale.

Les coachs ont fait appel aux quatre joueurs qui évoluent en France et aux Etat-Unis, en l'occurrence M'Madi Mathias (France), Landric Donovan Rakotonanahary (USA), Lovasoa Ny Aina Andriantsarafara (USA) et Thesbon Sydney Rasolompanatena (France) pour renforcer l'équipe malgache pour cette joute mondiale. Les deux joueurs de la Coupe d'Afrique, à savoir, Tokiniaina Mihaja Raobisaona et Zoherimalala Davida Raharinaivo sont les deux absents en terre hongroise. Les vice-champions ont débuté leur regroupement le 1er juin, avant d'affuter leurs armes en Serbie pour leur dernière préparation. Ce rendez-vous sera marqué par un camp de basket où des nations mondialistes s'affronteront dans ce qui s'apparente à une répétition générale.

Les protégés d'Aimé Randria et Malalatiana se trouvent dans le groupe B. Les Ankoay défieront d'entrée les Américains, tenants du titre. M'Madi, MVP de l'Afrobasket U18 et ses coéquipiers seront opposés aux Libanais en deuxième match, avant de terminer la phase de poule face à la sélection du Slovénie. En effet, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre coach des Ankoay, a rendu visite à l'équipe malgache. Elle a offert une aide financière et matérielle à nos porte-fanions pour leur mission en Hongrie.

Liste des Ankoay U19 :

1- M'madi Mathias (France)

2- Emmanuel Yves Victorien Léon

3- Heritiana Fabrizio Mickael

4- Randimbiarivelo Rino

5- Be Richcard

6- Rakotonanahary Landric Donovan (USA)

7- Tovolalaina Mariano Sylvain

8- Rasolompanatena Thesbon Sydney (France)

9- Rabibisoa Jerry Pepin

10- Tsihidiny Laurent Tahintsoa O'Neal

11- Andriantsiferana Mirando Levah

12- Andriantsarafara Lovasoa Ny Aina (USA).