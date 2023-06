Gabon: Ligue de l'Estuaire - Le Président Otha et son bureau, à fond sur les statuts et règlements

Élu il y a moins d'une semaine, le président de la ligue de boxe de l'Estuaire Alain Ludovic Otha et son bureau se sont réunis au gymnase Johnson Okoumé d'Ouloumi afin de travailler sur les statuts et règlements qui fixent les bases et le fonctionnement de ladite ligue. Durant cette assemblée générale extraordinaire, on a pu noter la présence de la Directrice provinciale des Sports venue pour superviser les travaux.

A peine élu et déjà à pied d'oeuvre. Alain Ludovic Otha n'a pas attendu longtemps avant s'attaquer aux textes qui régissent le fonctionnement de la première Ligue de boxe du pays, après avoir constaté que l'ancien bureau ne disposait pas de textes.

Le nouveau patron de la boxe dans l'Estuaire ne veut pas s'attarder sur ce fait, et à donc décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire. « Les délégués et moi avons vu que la ligue fonctionnait dans le noir, on a donc décidé de se réunir en AGE pour amender les textes du nouveau bureau », a-t-il déclaré lors de son interview à la presse présente sur les lieux.

Alors pour rendre les choses officielles, Alain Ludovic Otha a tenu à ce que la DPS, madame Bérengère Minang soit présente. « Vous ne pouvez pas travailler sans le patron, c'est le Ministère de tutelle et on ne peut pas organiser une telle rencontre sans cet organe étatique afin qu'il soit au courant de ce que nous faisons », à précisé le président Alain Otha avant de signaler que les textes sont fait non pas sur la base de la Fédération mais plutôt ceux du ministère.

Le bureau de la ligue a des objectifs à moyen terme. Il sera question d'organiser un gala pour voir le niveau réel des boxeurs. Ce gala est prévu pour le 20 juin, et à la rentrée les compétitions annuelles seront officiellement présentées.