Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « La situation actuelle montre que les dirigeants ne sont pas à la hauteur »

C'était dans une grande euphorie que la population d'Ambanja a accueilli, hier, Siteny Randrianasoloniaiko et l'équipe du Mihava Tour, comme ce qui était déjà le cas à Nosy Be ce samedi. Malgré les obstacles et les intimidations, le député de Toleara 1 a pu rencontrer la population de la Sambirano.

Et comme durant les dernières éditions du Mihava Tour, à Nosy Be ou encore à Ambanja,Siteny Randrianasoloniaiko n'a pas ménagé le régime Rajoelina. « La situation actuelle montre que les dirigeants sont des incapables », a-t-il soutenu avant d'avancer qu' « il faut faire tomber le monopole. Madagascar appartient aux Malgaches et ses richesses devraient lui servir ».

« Où que vous alliez, vous entendez le même nom. Le pays est sous l'emprise d'une seule personne », a poursuivi le précurseur de Mihava Tour après avoir donné la parole à la population de Nosy Be qui regrette la descente aux enfers du prix de l'ylang-ylang depuis ces dernières années. Dans la capitale de la Sambirano, son discours s'est surtout penché sur la situation de la vanille et du cacao.

Deux secteurs qui se trouvent également en difficulté. « La solution reste la mise en place d'une véritable décentralisation. Il faut laisser la possibilité aux responsables locaux de prendre les décisions », a-t-il indiqué. Et d'enchaîner : « quiconque qui aspire à diriger le pays et de présenter un programme alléchant sans penser à mettre en place une véritable décentralisation est un menteur. Le développement de Madagascar ne s'effectuera pas sans la décentralisation. La population ne devrait pas se laisser avoir ».

Copier-coller

La compétition entre le Judoka et le Karatéka semble passer un autre cap. Siteny Randrianasoloniaiko n'hésite pas à pointer du doigt certains comportements du chef de l'Etat. A moins de six mois du premier tour de la présidentielle, le ton semble monter d'un cran. « Le président Andry Rajoelina est le champion du copier-coller », a laissé entendre le président de l'Union africaine de Judo qui soutient que le locataire d'Iavoloha ne fait qu'imiter ses initiatives. « Durant quatre ans, il n'a pas écouté la population. Une fois que j'ai lancé le Mihava Tour, il a commencé à faire des tournées afin de montrer qu'il est aussi à l'écoute de la population », a-t-il indiqué.

A l'allure où vont les choses, le combat Siteny-Rajoelina sera un match dans le match pour la présidentielle à venir. Behozatse s'inquiète néanmoins q'une manoeuvre politique se manigance afin de désavantager les adversaires les plus menaçants. « Ils ont peur. Ils ne veulent pas sortir le calendrier électoral parce qu'ils ne se sentent pas en position de force. Ils ont peur de nous », a-t-il tonné devant une audience acquise à sa cause. En tout cas, lors de sa dernière sortie, le Premier ministre Christian Ntsay a fait comprendre que la présidentielle se tiendra bel et bien cette année et que le calendrier électoral sortira au plus tard au mois de juillet.