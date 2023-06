Afrique: Koller - 'Je suis convaincu que nous pouvons obtenir un résultat positif au Maroc'

L'entraîneur du Club égyptien Al Ahly, Marcel Koller, s'est réjoui de la victoire de son équipe face au Wydad Casablanca 2-1, dimanche 04 juin 2023, au Stade international du Caire, en match aller de la finale de la Ligue des Champions africains, Total Energies, 2022-2023. Il pense que son équipe a les moyens d'aller arracher le trophée dimanche prochain au Stade Mohammed V de Casablanca.

L'entraîneur suisse d'Al Ahly, Marcel Koller s'est exprimé en conférence de presse après le succès de son équipe (2-1) face au Wydad Athletic Club de Casablanca, en manche aller de la finale de la Ligue des Champions TotalEnergies de la CAF. Il a d'abord exprimé sa joie tout en rappelant que disputer une finale de la Ligue des Champions de la CAF relève d'une grande performance.

"Je suis heureux de la victoire obtenue. La finale de la Ligue des Champions africaine signifie un affrontement entre les deux meilleures équipes du continent. Nous avons pu atteindre la dernière étape de la compétition.", a-t-il indiqué.

L'entraîneur d'Al-Ahly croit que son équipe est capable d'obtenir un résultat positif lors du match retour contre le Wydad à Casablanca la semaine prochaine.

"Nous avons remporté notre match face au Wydad, et je suis convaincu que nous pouvons obtenir un résultat positif au Maroc lors de la manche retour", a-t-il assuré.

Koller n'a néanmoins pas minimisé la portée du but encaissé à domicile dans les toutes dernières minutes de cette finale aller. Il regrette le non-respect des consignes données par le staff technique à ses joueurs. "Les instructions que le staff technique a données aux joueurs n'ont pas été respectées. Il y a eu des décisions hâtives... et c'est pourquoi nous avons obtenu le but.", déplore le technicien.

L'entraîneur d'Al-Ahly compte bien revoir et analyser ce match avant de lancer la préparation de la manche retour prévue dimanche prochain au Stade Mohammed V de Casablanca. "Je dois d'abord me calmer, puis je vais organiser mes pensées, regarder cette première manche entre le Wydad et Al Ahly à nouveau. Après, nous allons commencer un plan de préparation pour le match de dimanche prochain."