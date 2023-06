Ethiopie: Le pays entreprend des activités pour préserver et promouvoir les attractions touristiques - Ministère du tourisme.

Addis Abeba, — L'Éthiopie entreprend d'énormes activités pour développer, préserver et promouvoir les attractions touristiques : Ministère du tourisme

Une exposition permanente sous le thème " sculpture de foi de Lalibela " promouvant l'archéologie et la réalité virtuelle des églises de Lalibela a été ouverte hier dans la ville historique.

Le ministre d'état du tourisme, Sileshi Girma, a dévoilé à l'occasion que des travaux sur le patrimoine historique des sites d'attraction touristique sont en cours en vue d'ajouter des valeurs et de renforcer les avantages sociaux compétitifs et inclusifs de la destination touristique.

Il a rappelé que des centaines de milliers de personnes ont visité l'exposition de réalité virtuelle de Lalibela qui a été inaugurée au parc Enteto et une foire similaire a été ouverte à Lalibela.

Sileshi a déclaré que la protection de Lalibela et l'amélioration de sa valeur de destination touristique sont en cours indiquant que le travail de développement, de protection et de promotion des sites d'attractions de l'Éthiopie est mené à grande échelle.

Il a cité le projet « Gebeta Lehager », la rénovation des palais de Gondar Fasil et de Jimma Abajfar comme exemples.

Dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration, des activités de formation et de renforcement des capacités sont menées pour fournir une prestation de services de qualité aux touristes, selon le ministre d'état.

Il a révélé que le projet durable de Lalibela est également en cours de mise en oeuvre avec le soutien du gouvernement français ajoutant que le projet vise à prolonger le séjour des visiteurs en développant des forfaits touristiques, faisant ainsi de Lalibela une destination touristique compétitive et offrant des avantages à la communauté.

Le directeur adjoint de l'autorité éthiopienne du patrimoine, Hiwet Hailu, a dévoilé que le patrimoine a un rôle unique en tant que source d'informations et de revenus ainsi que d'histoire enregistrée, pour comprendre la nature et l'environnement.

Selon Hiwet, des travaux sont menés avec les parties prenantes pour conserver les patrimoines comme preuves historiques, les transmettre à la prochaine génération, les protéger des dommages et améliorer leur utilisation pour la recherche et le développement et les avantages socio-économiques.

Il a noté que la mise en oeuvre du projet durable de Lalibela, en cours dans 22 zones prioritaires avec le soutien de l'agence française de développement (AFD), est également en bonne voie.

Selon elle, l'exposition permanente de Lalibela créera une excellente occasion de promouvoir l'Éthiopie et de prolonger le séjour des visiteurs et elle sera ouverte dans d'autres régions.

Représentant l'Ambassade de France en Ethiopie, la conseillère culturelle, Sophie Makame, a pour sa part noté que l'amitié et la coopération entre l'Ethiopie et la France qui durent depuis plus d'un siècle a donné la priorité dans le domaine de la diplomatie historique.

Elle a noté que le projet durable de Lalibela en cours, la rénovation du Palais national et du Musée national sont les initiatives du Premier ministre Abiy Ahmed et du président français Emmanuel Macron.

Makame a rappelé que préserver et prendre soin du patrimoine de Lalibela et le transmettre à la prochaine génération est une responsabilité partagée, et à cet égard, la France apporte sa contribution.

Elle a en outre indiqué que la mise en oeuvre du projet durable et de l'exposition permanente de Lalibela améliorera la compréhension historique des visiteurs éthiopiens et internationaux en récupérant les aspects historiques et spirituels, et ce sera également la base pour la construction d'une future base de données, favorisant le développement inclusif pour la communauté locale.