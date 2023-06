Algérie: Saïda/intempéries - Belmehdi et Krikou présentent les condoléances du président de la République aux familles des victimes

SAIDA — Les ministres des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi et de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, ont présenté dimanche soir les condoléances du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux familles des victimes des intempéries ayant frappé samedi la wilaya de Saïda.

Les deux ministres ont présenté les condoléances du Président Tebboune aux familles des victimes emportées par les flots dans les régions de Touahria (C/Tircine) et Sidi Mimoune (Aïn Soltane) à Saïda suite aux inondations provoquées par les averses enregistrées samedi dans la région.

M.Belmehdi a affirmé que cette tragédie avait suscité la solidarité de tous les Algériens, ajoutant: "Nous nous considérons comme membre de ces famille (...) nous leur exprimons les plus sincères des condoléances et de sentiments de compassion que nous leur transmettons sur instruction du président de la République et au nom du Gouvernement et du Peuple algérien. Nous leur exprimons également notre solidarité absolue en ces circonstances pénibles".

De son côté, Mme Krikou a présenté ses condoléances aux familles des victimes des intempéries auxquelles elle a remis des aides financières, exprimant sa solidarité et sa profonde compassion avec les familles endeuillées.

Pour rappel, 4 individus ont trouvé la mort samedi dans les intempéries enregistrées dans la wilaya.

Il s'agit d'un individu (37 ans) retrouvé à Khrichfa (Ouled Brahim), de deux jeunes filles (22 et 17 ans), retrouvées à Hechad et Touahria dans la même commune, en plus d'un enfant de 12 ans de Sidi Mimoune (Aïn Soltane) retrouvé dimanche dans la commune d'Aouf dans la wilaya de Mascara.