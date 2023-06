Madagascar: Cynophilie malgache - Près de 200 participants réunis à Alasora

30 chiens de races toutes confondues ont été présents à Alasora, dimanche, à l'occasion de l'événement organisé par l'ACYM. Cette filière est prometteuse et commence à se professionnaliser.

C'est le premier événement de l'année. « L'objectif a été atteint. Plus de 200 personnes ont participé à l'évènement surtout que l'association et ses partenaires ont pu montrer au public l'éducation des chiens/chiots respectant les normes et les standards de la Fédération cynophilie internationale », nous a indiqué Herilala Mananjean, président de l'Association des Cynophiles de Madagascar (ACYM).

6 races sur les 8 membres de l'ACYM ont été représentées à Alasora, dimanche. Parmi les participants figure Xellence Canine K9 Madagascar. Cette société est pionnière au pays en matière de dressage et d'éducation de chiens. Xellence K9 et son équipe ont effectué une séance de démonstration à travers quelques-uns de leurs clients pour montrer aux participants de l'événement ce que doit être un chiot/chien sociable.

Le dressage et l'éducation de chien devraient être pris au sérieux à travers des éducateurs et dresseurs professionnels. Mélissa Rabesahala Gaylord, qui dirige la société XK9, est brevetée aux Etats-Unis en la matière. Initialement prévue prendre part à l'événement, l'experte émissaire de la Fédération cynologique internationale (FCI) en la personne de Barbara Mueller n'est arrivée qu'hier en fin de soirée.

C'est ce jour qu'elle pourra voir à travers les vidéos ce qui s'est passé dimanche en plus des séances de travail et d'audit et la vérification des pédigréesdes chiens pure race. Elle rencontrera également le vice-ministre chargé de l'élevage qui est le ministère de tutelle de l'ACYM pour parler du monde de la cynophilie mondiale et des règlements internationaux. L'arrivée de cette émissaire de la FCI est une étape importante pour l'ACYM afin d'obtenir une reconnaissance internationale et de professionnaliser la filière.