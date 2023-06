Ile Maurice: Team Mauritius Sports Award 2022 | François-Fils ou Colin... qui était le plus méritant ?

Stupéfaction totale à l'annonce du vainqueur du trophée de sportif de l'année de la soirée de récompense Team Mauritius Sports Award 2022, mercredi soir. Le représentant de la boxe anglaise, Richarno Colin, est battu par celui de la boxe française, Brian François-Fils.

Pourquoi? Comment? Une foule de questions trotte dans la tête du monde sportif. On a tenté de comprendre, en pesant le pour et le contre, en toute objectivité. En nous basant sur leurs perfs sportives respectives, qui laissent parler les faits et les chiffres...

Brian François-Fils, le tireur de Rodrigues avait été médaillé d'argent aux Championnats du monde assaut disputés du 21 au 25 septembre 2022 à Milan en Italie. Au total, il a disputé quatre combats chez les -65 kg. Vainqueur de la poule D après une victoire contre le Hongrois David Szabara et une défaite contre l'Iranien Hamzeh Moradian, le Mauricien avait, par la suite, rejoint les demi-finales. Il y a battu l'Italien Davide Galleano mais en finale, notre compatriote devait subir une défaite contre le Français Maxence Alleno.

La compétition pour laquelle il a été plébiscité fait, d'ailleurs, partie des compétitions majeures du ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs et est classée dans le groupe B derrière les Jeux olympiques et paralympiques, les Deaflympics et les Jeux olympiques des jeunes. Les Championnats du monde sont aussi mieux placés dans la hiérarchie des compétitions majeures internationales que les Jeux du Commonwealth, les Jeux de la Francophonie, les Championnats du Commonwealth et les Jeux du Commonwealth des jeunes.

Certes, c'est une belle performance pour Brian François-Fils. Sa catégorie avait réuni 14 tireurs et il a fait le job comme on dit, pour aller chercher l'argent. Le représentant mauricien comptait parmi ses adversaires un représentant de la France, du Canada, du Japon, de l'Azerbaïdjan, de la Belgique, de l'Autriche, de l'Ouzbékistan, de l'Espagne, de la Serbie, du Maroc, de l'Italie, de la Hongrie et de l'Iran. Cela dit, son bilan personnel est de deux victoires et deux défaites pour ces Mondiaux.

Venons-en à celui que beaucoup attendaient sur la plus haute marche des Team Mauritius Sports Awards 2022. Il faut savoir que Richarno Colin est monté 15 fois sur le ring et n'a perdu qu'une seule fois au cours de l'année écoulée. Si pour beaucoup, Colin était l'ultime favori pour le titre c'est surtout pour la constance dont il a fait preuve en 2022.

A l'unanimité des juges

Le pugiliste d'Henrietta avait, effectivement, bouclé l'année 2022 avec trois médailles d'or et une d'argent. Le 8 avril, il avait décroché l'or aux Championnats d'Afrique de la Zone 3 à Kinshasa. Pour atteindre la plus haute marche du podium, le boxeur a dû disputer trois combats. Premier adversaire : Kabengele Ntumba, de l'équipe A de la République démocratique du Congo.

Après une victoire aux points, il s'est retrouvé face au Camerounais Mohamed Oumarou en demifinales qu'il avait aussi battu aux points (4-1) pour finalement gagner le tournoi des 63,5 kg contre le Kenyan Äter Odhiambo, à l'unanimité des juges (5-0). Le boxeur a aussi été aux PaysBas pour la Eindhoven Box Cup. Il y a disputé deux combats. Il y a remporté la finale contre l'Allemand Assan Hansen à l'unanimité des juges (5-0) après avoir dominé le Portugais Rodrigo Arbiza en demi-finales.

Certes, ces deux compétitions ne figurent pas sur la liste des compétitions majeures du ministère des Sports mais c'est aussi une indication du travail continu du boxeur. Et quand sont arrivés les Jeux du Commonwealth et les Championnats d'Afrique, Richarno Colin n'a pas déçu. Le dimanche 7 août 2022, il a décroché une médaille d'argent aux Jeux du Commonwealth.

Du haut de ses 35 ans, il s'est coltiné cinq combats. Avant sa défaite contre l'Ecossais Reese Lynch (1-4), il avait battu le Ghanéen Abdul Wahid Omar (5-0) en demies, l'Anglais Joseph Tyers (4-1) en quarts, le Guyanien Colin Lewis (arrêt de l'arbitre) et le Jersiais Tom Frame (5-0) au premier tour. Un carton plein.

Lors des Championnats d'Afrique, Richarno Colin évoluait dans un tableau avec 13 participants. Il a, certes, bénéficié du forfait de Jaber Mohanad au premier tour mais s'est imposé contre l'Ougandais Joshua Tukamuhebwa, en quarts, avant d'éliminer Alseny Conte par KO en demi-finales, pour s'imposer contre l'Algérien Yahia Abdelli sur arrêt de l'arbitre en finale.

Faisant partie des meilleurs pugilistes du continent africain, Colin avait aussi été invité par l'Association internationale de boxe pour participer à un gala de boxe marquant la célébration de l'International Boxing Day, le 27 août dernier, en République démocratique du Congo. Notre compatriote y avait battu Fiston Mbaya Mulumba dans la catégorie des 63,5 kg.

Mieux encore, il a inscrit son nom dans l'histoire comme étant le premier Mauricien à devenir double champion d'Afrique de boxe. Les premiers champions d'Afrique mauriciens du noble art, Richard Sunee et Steeve Naraina en 1994, n'avaient pas eu cette chance. Ni même le quatuor en or de 2001 composé de Michael Medor, Giovanni Frontin, Marco Bangard, Michaël Macaque, ce qui situe quand même la place du bonhomme dans notre hiérarchie locale.

Pour situer le niveau de difficulté, précisons que le médaillé de bronze olympique, Bruno Julie, a disputé cinq finales aux Championnats d'Afrique mais n'a remporté que celle de 2007, perdant celles de 2001, 2003, 2009 et 2011. Quant au frère cadet de Richarno, John Colin, il compte un unique sacre en 2009 - tout comme Ludovic Bactora et Kennedy St-Pierre, couronnés en 2011 et Jordy Vadamootoo en 2017.

En 17 participations aux Jeux du Commonwealth, Maurice n'a pu saisir que 18 médailles, et Richarno Colin figure parmi les six boxeurs mauriciens à être parvenus à monter sur un podium des Jeux du Commonwealth. Il y est même monté deux fois. Avant sa médaille d'argent, il avait décroché le bronze à cette même compétition en 2010 à New Dehli.

Notre compatriote a démarré sa carrière en 1997. Et depuis, il ne ménage pas ses efforts pour rester au sommet de son art. En 26 ans de carrière, il a toujours fait preuve d'humilité, de persévérance et d'abnégation. Mais une fois encore, ses qualités n'ont pas été récompensées. Son efficacité et sa constance non plus. Pour le tireur qui vise une quatrième participation aux Jeux olympiques à Paris en 2024, c'est une sacrée douche froide. Ce ne serait pas étonnant si Richarno Colin décidait de revoir ses priorités et penser à son après carrière plus vite.

Agaçant et démotivant

«Voir filer ce trophée a été un moment pénible. L'année 2022 a été pour moi une année très chargée. J'ai quitté ma famille pendant plusieurs mois pour faire cinq compétitions mais on dirait que ces sacrifices n'ont aucune valeur. C'est agaçant et démotivant. Ce n'est pas la première fois qu'on me prive d'une récompense que je mérite. Ce qui me réconforte c'est que mes parents, ma femme et mes enfants reconnaissent les efforts que je fais. La boxe est ma passion. J'y ai consacré beaucoup d'années et alors que je me prépare pour mes quatrièmes Jeux olympiques, recevoir un coup pareil est dur à encaisser. L'heure est, peut-être, venue pour moi de reconsidérer mes priorités», confie Richarno Colin.

Quant à Brian François-Fils, qui est aussi un grand amateur de trail, son titre de vice-champion du monde n'est, certainement, pas un hasard. Deux fois médaillé de bronze aux Championnats du monde en combat (2015 et 2017), Brian François-Fils, a décroché l'argent en assaut après avoir signalé ses ambitions en septembre 2019 en remportant le titre de champion d'Afrique assaut à Maurice. Comme Richarno Colin, il connaît, certainement, la valeur de l'effort et des sacrifices. Mais pour décerner le titre de sportif de l'année 2022, il aurait été primordial de prendre en compte les résultats cumulés sur les douze mois. Un calcul qui aurait été peut-être plus juste...