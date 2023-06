Togo: Le Taekwondo ou l'art d'ouverture d'esprit

Le centre Blooming Taekwondo College a initié un challenge de retrouvailles à l'endroit de six centres au terrain de Basket-ball au stade Omnisports de Lomé samedi 03 juin 2023.

Pour maître Lino Kokou Ziadji, maître principal du club Blooming Taekwondo College, promoteur de l'événement, l'objectif poursuivi à travers ce challenge, "est de rassembler des clubs amis et de mettre les enfants dans ce challenge en guise de retrouvailles. Ça fait longtemps que les enfants ne se sont plus retrouvés. Il y en a qui se fréquentent quand nous faisons des déplacements dans des clubs, il y en a qui ne se sont plus vus depuis longtemps et donc ce tournoi leur a permis de se retrouver. Ça fait échanger entre les enfants et cela nous fait plaisir. Notre noble art a deux disciplines en elle ; toujours dans nos compétitions, il y a des compétitions techniques qui sont le Poomse et les compétitions combat qui est ce que vous connaissez, la bagarre".

Parlant de la technique des élèves, maître Lino Kokou Ziadji a souligné que cela a permis aux différents centres qui ont pris part à ce challenge, de voir le niveau de leurs élèves.

"Techniquement on a essayé de voir le niveau des enfants. La première phase qui est la partie technique nous a permis de voir le niveau des enfants et donc, il revient à chaque club, de redorer le blason et de se lancer dans le travail qu'il faut parce que, au cours de cette compétition, nous qui sommes des maîtres de salle, des responsables de salle, ça nous a permis de juger nos élèves par rapport aux autres qui sont venus compétir. Est-ce qu'on a le niveau ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et donc à la fin de cette compétition, nous allons essayer de rectifier le tir", a-t-il fait savoir avant d'ajouter, "On a essayé de rassembler les enfants de cinq jusqu'à quinze ans maximum des différentes ceintures. Il y a parmi les eux, les ceintures jaunes, les ceintures rouges, les ceintures bleues et des ceintures noires. Du point de vue général, on est satisfait".

La société Asian Equipment représentée par Serge AMEGEE, partenaire de l'événement, a montré sa satisfaction de soutenir cette initiative de Blooming Taekwondo College, qui selon lui a permis aux enfants de se découvrir et découvrir d'autres talents venant des autres centres.

"On se sent tous investi. Vous voyez que le Taekwondo c'est pas juste un sport de combat, mais ça apporte aux enfants même au niveau scolaire parce que rien que la concentration, le fait d'apprendre à se concentrer, à canaliser son énergie, est aussi d'une importance qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours notamment dans les études. C'est un plaisir pour moi de participer à cet effort là, pour que les enfants aussi puissent compétir l'un envers l'autre, voir aussi le niveau des différents clubs et aussi progresser. Le niveau surtout, la démonstration qui est une base, on voit qu'il y en a qui commencent très tôt qui sont jeunes en âge avec des ceintures rouges ou jaunes, et d'autres qui sont plus âgés avec des ceintures jaunes. Ce qui est encourageant surtout pour les plus jeunes. À part le football que nombre de personnes aiment, il y a d'autres disciplines comme le Taekwondo ou le Rugby qui doivent aussi être développées chez nous", a-t-il souligné.

La Compagnie d'assurance Fidelia et RODIS cosmétiques ont également apporté leur appuis à ce challenge.

Pour la Directrice de Fidelia Assurance, Madame Kueviakoe Bonou Ayoko, "Fidelia est derrière ce challenge pour pouvoir accompagner Blooming puisque mes enfants s'entraînent dans ce centre et moi -même je suis aussi pratiquante du Taekwondo. En plus de ça, je penses qu'étant une compagnie d'assurance togolaise, il est de bon ton qu'on soutienne nos enfants à aller de l'avant, à compétir, à avoir l'esprit de compétition, l'esprit d'abnégation, l'esprit de résultat aussi parce que Taekwondo est un art qui nous permet d'aller de l'avant. C'est ce qui nous motive à rester au côté de Blooming center et également des autres centres pour la compétition afin de montrer aux enfants que seul le travail peut payer".

À l'arrivée, Blooming Taekwondo College sort 1er en Poomse et en combat.

Voici les résultats de ce challenge

1er blomling 27 pts

2e Jokers 24 pts

3e Furios Fighters 21 pts

4e IYF 18 pts

5e Inama 11 pts

6e Kpogan 3 pts

T228