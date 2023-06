Sénégal: Des micro-plastiques décelés dans l'eau (responsable)

Dakar — Des micro-plastiques ont été décelés dans de l'eau par les laboratoires de la division de la prévention et du contrôle des pollutions et nuisances à la Direction de l'environnement et des établissements classés (DEEC), a indiqué le chef de ladite division, l'ingénieur en génie chimique, Assane Diop.

"Au-delà de l'eau, des micro-plastiques ont été également décelés dans d'autres matrices environnementales, comme l'air ou encore le sol", a déclaré M. Diop, dans un entretien accordé à l'APS, dans le cadre de la célébration, ce lundi, de la 51ème édition de la journée mondiale de l'environnement (JME). "Les solutions à la pollution plastique dans le cadre de la campagne +Beatplasticpollution+" est le thème de l'édition 2023 de cette journée.

"Au Sénégal comme partout ailleurs dans le monde, a-t-il souligné, la pollution de plastique se présente sous forme de micro-plastiques présents dans l'environnement ou de déchets plastiques visibles."

Les zones urbaines où les populations utilisent beaucoup d'emballages plastiques sont les plus touchées par les nuisances et les dégâts causés par la pollution plastique sur l'environnement, l'économie, le cadre de vie, le milieu marin et la santé, a-t-il souligné.

"Dans le secteur de l'élevage et le milieu marin, a-t-il déclaré, la présence de particules plastiques sur les arbustes, sur le tapis herbacé et dans les fonds marins, est à l'origine de la décimation du cheptel et de la faune aquatique."

Il a rappelé que "le brûlage des déchets plastiques libère dans l'atmosphère des substances toxiques pour la santé telles que les dioxines et les furanes". Les déchets plastiques contribuent également à l'imperméabilisation des sols agricoles, de même qu'à l'obstruction des canaux d'évacuation des eaux pluviales, accentuant ainsi les phénomènes d'inondations, etc. a encore relevé M. Diop.

Le chef de la division de la prévention et contrôle des pollutions et nuisances à la Direction de l'environnement et des établissements classés (DEEC) précise que la pollution plastique résulte de l'accumulation de déchets plastiques dans l'environnement.

La Direction de l'environnement et des établissements classés (DEEC) est sous la tutelle technique du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique.

Elle a décidé d'annuler les activités officielles commémoratives de la JME, à Dakar, en raison des vagues de manifestations occasionnées par la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko, à deux ans de prison ferme, dans l'affaire Sweet Beauty.