Sénégal: La 18ème édition des Cauris d'or reportée à une date ultérieure (organisation)

Dakar — La 18ème édition des Cauris d'or, initialement prévue samedi, est reportée à une date ultérieure, en raison des violentes manifestations survenues récemment à Dakar et dans les régions, a annoncé le Groupe Promo-Consulting, organisateur de l'évènement.

»Le Sénégal vit une période de tensions internes qui a fini par installer les populations dans une grande peur et une incertitude inhabituelle suite à des heurts et des débordements qui ont entraîné des pertes en vies humaines et de nombreux dégâts matériels et financiers", déplore le groupe dirigé par l'homme d'affaires Mbagnick Diop.

Il dit adresser »ses plus vives condoléances aux familles des victimes » et exprimer "sa compassion et sa solidarité aux personnes ayant subi des pertes [à la suite] des scènes de pillage et de saccage, ainsi qu'à toute la nation sénégalaise aujourd'hui meurtrie par ces évènements inédits".

Le Sénégal a été secoué par de violentes manifestations à Dakar et Ziguinchor, suite à la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à deux ans de prison pour »corruption de la jeunesse » dans l'affaire de »viols » et »menaces de mort » l'opposant à Adji Sarr, une ex-employée d'un salon de beauté dakarois.

Selon la police, 16 personnes ont perdu la vie dans les violences.