Madagascar: Behenjy - Des meurtriers jouent les victimes

Il y a quelques jours, un conducteur de taxi-moto d'Antananarivo a été assassiné à Behenjy. Ses meurtriers se sont faits passer pour des victimes avant d'être démasqués.

Détails rocambolesques d'un meurtre prémédité. La victime était un conducteur de taxi-moto d'Antananarivo, 43 ans. Son corps criblé de coups de couteau a été découvert à Behenjy, le 24 mai. Les assassins ont usé d'un subterfuge en jouant les innocents. Leur pot aux roses a été découvert. Aucun d'eux n'a échappé à la prison. Un d'eux, un marchand de bananes à Ankatso, connaît le quadragénaire.

Il projetait de voler sa moto avec l'appui de ses trois acolytes venant d'Ambatomena Antsirabe II. Ils comptaient d'ailleurs vendre le deux-roues dans cette localité une fois leur mauvais coup réussi. La tête pensante de l'affaire a alors demandé à leur cible de la conduire à Behenjy pour assister à un événement familial. Marché conclu, ils sont partis d'Anosy pour rallier leur destination.

Versions

Un des complices y attendait déjà, tandis que les deux autres étaient toujours en cours de route. L'instigateur et son coauteur présent ont entrainé le conducteur de taxi-moto prendre un verre dans un petit bois au sud de Behenjy, à 300m de la route nationale, non loin d'un restaurant. Pendant la beuverie, l'un des scélérats a asséné un coup de bouteille au visage du père de famille. Celui-ci a résisté et lui a rendu pareil. C'est à ce moment-là que l'autre l'a poignardé à quatre reprises. La victime est décédée sur place.

Sa moto a été déplacée par ses assassins à 500m de là. Les tueurs, selon leurs propres aveux, ont rejoint la route goudronnée pour arrêter une voiture. Ils ont raconté au chauffeur qu'ils ont été attaqués, blessés et volés. Ils lui ont demandé de les déposer à l'hôpital où les gendarmes sont venus les voir. Leurs versions n'ont pas changé quand ils leur ont parlé. Ils ont été évacués vers l'hôpital Joseph Ravoahangy Andrianavalona (HJRA) à Antananarivo.

En même temps, les gendarmes ont fouillé les lieux du crime. Ils ont trouvé le défunt avec deux traces de coups de couteau dans le dos et deux autres dans le ventre. Ils ont également récupéré la moto et des sacs au-dessus. Il y avait deux téléphones dedans. « Les puces appartenaient au défunt, mais les portables aux malfaiteurs », indique un gendarme.

Avisée, la famille du conducteur de taxi-moto espérait le rencontrer à l'HJRA. Or, elle y a trouvé d'autres individus, les tueurs. Un de ces derniers s'est rapidement enfui. L'autre a été surveillé jusqu'à ce que les gendarmes soient venus l'embarquer. Le fuyard et leurs complices ont été capturés. Ils ont tous été présentés au parquet d'Ambatolampy le 1er juin et envoyés en prison en attendant leur procès. La moto routière, achetée il y a à peine deux mois, et les biens du défunt ont été restitués à sa famille.