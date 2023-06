Algérie: Plus de 5.400 détenus des établissements pénitentiaires passent les examens du BEM

TLEMCEN — Plus de 5.400 détenus des établissements pénitentiaires à travers le pays passent leurs examens du Brevet d'enseignement moyen (BEM) (session de juin 2023), a-t-on appris, lundi, du Directeur général de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion, Saâd Zreb.

Supervisant le lancement des examens du BEM de la catégorie des détenus à l'établissement pénitentiaire de la commune d'Aïn Fezza (Tlemcen), M. Zreb a souligné que 5.351 détenus et 53 détenues ont été recensés à travers 48 centres d'examens agréés par le ministère de l'Education nationale à l'intérieur d'établissements de rééducation du pays.

Il a ajouté que les détenus déploient des efforts, lors de leur détention, et reçoivent des programmes et des activités constructives, à l'instar de l'enseignement, la formation, l'orientation religieuse, les programmes culturels, sportifs et récréatifs, leur permettant de renforcer leurs capacités intellectuelles et d'élever leur niveau d'instruction.

Le même responsable a indiqué que ses services ont enregistré 39.090 détenus qui poursuivent des cours dans différents paliers d'enseignement, encadrés par 1.104 enseignants.

Il a relevé que "la tenue de ce genre d'examens reste un franc succès de la politique de réinsertion adoptée par l'Etat pour la rééducation de cette catégorie, ce qui est une consécration des efforts consentis par l'Etat avec ses différentes institutions et secteurs et avec la contribution de la société civile, afin de concrétiser la politique de réinsertion sociale des détenus, visant à lutter contre la criminalité et la récidive".

Il a noté que l'Etat a mobilisé tous les moyens matériels et humains pour soutenir et activer les différents programmes scolaires dans les établissements de rééducation.

Le ministère de la Justice, représentée par la Direction générale de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion, prend en charge les dépenses de la scolarisation des détenus dans différents paliers, outre la fourniture des manuels scolaires et parascolaires, ainsi que les fournitures pédagogiques, pour inciter les détenus à adhérer aux différents programmes et activités constructives, contribuant à les préparer à leur réinsertion, après avoir purgé leur peine.

Le DG de l'Administration pénitentiaire et de la Réinsertion a également visité des ateliers de l'établissement de rééducation de la commune d'Aïn Fezza, à l'instar des ateliers de couture, de menuiserie et de cuir, pour s'enquérir de la qualité de la formation dans les différentes spécialités dispensées.