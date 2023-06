Togo: Edoh n'apprécie guère le sale jeu de Macky

Religieux, président du MMLK (Mouvement Martin Luther King) et élu local de la commune de Golfe 2 au Togo, l'acteur de la société civile togolaise, Pasteur Edoh Komi est dépité par les évènements qui se passent actuellement au Sénégal, avec morts d'hommes.

Dans une nouvelle sortie médiatique près de nos confrères de Leneutre, le premier responsable du MMLK, accuse le chef d'Etat sénégalais, Macky Salll d'une instrumentalisation de la justice de son pays à des fins politiques et surtout pour écarter son adversaire politique, l'opposant Ousmane Sonko.

Portant son regard sur le bilan des affrontements meurtriers entre force de l'ordre et de sécurité et les manifestants, depuis dimanche, faisant 16 morts, 400 personnes blessées et 500 arrestations, Edoh Komi pense que « Macky Sall pourrait éviter tous ces dégâts en finissant son mandat et laisser la démocratie sénégalaise avancer. Les gens ont déjà essayé et se sont retrouvés hors du pays parce que chassés par les militaires, c'est l'exemple du prof Alpha Condé. Nous ne souhaitons pas ce sort au président sénégalais. C'est pourquoi, nous lui demandons de se ressaisir. Nous déplorons ce virus du 3ème mandat qui ne donne pas de leçon au chef d'état africain ».

Et, poursuit-il, « Nous condamnons cette instrumentalisation de la justice au Sénégal. C'est de trop et nous appelons les juges à être Neutre et impartial dans leur jugement car ils ont prêté serment de dire la vérité et de ne pas se laisser aller. On ne peut pas sur des bases ou des déclarations mensongères vouloir écarter un adversaire politique. Un chef d'état n'a pas le pouvoir d'écarter mais malheureusement il passe parfois par la justice assouvir ses sales besognes. Nous condamnons fermement ce passage à force que Macky Sall tente de faire voir à la jeunesse sénégalaise. On a compris que le peuple sénégalais n'est pas comme le peuple d'ailleurs. On a vu la mobilisation du peuple, toute tendance confondue pour défendre ses droits. La violence ne saura régler ce problème. Il va falloir qu'on sauve les meubles ».

Aussi, s'interroge le Maire adjoint de la commune de Golfe 2 (Togo), « Instrumentalisée la justice à des fins politiques et faire sombrer le pays, c'est très mauvais. Le Sénégal traverse le chaos total, la destruction, les incendies et le vandalisme. Est-ce qu'on a besoin de tout ça ? ».

Pour lui, « on pourrait faire économie de tout cela et garder le statut de démocratie modèle du Sénégal. Mais ce n'est pas le cas. L'idéal voudrait que Macky Sall revienne à la raison afin de ne pas brimer les droits du peuple sénégalais ».