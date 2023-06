Guinée: Commune de Ratoma - Dr Diaka Sidibé et Bachir Diallo, lancent les épreuves de l'examen d'entrée en 7ème année

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation et celui de la sécurité et de la protection civile ont procédé ce lundi, 05 juin 2023 au lancement officiel des premières épreuves au compte des évaluations finales pour des élèves de la 6éme année. Pour cette commune, c'est le centre Kipé 2 qui a servir de cadre pour ce lancement. Ils sont 30.609 candidats dont 16.002 filles, répartis dans 67 centres.

Selon le Directeur Communal de l'Éducation (DCE) de Ratoma, tout est prêt côté préparation pour la réussite de cet examen. Devant les autorités de la transition, Christophe Lamine Kadouno a fait cas des dispositions qui ont été prises.

« Nous avons commencé par la restitution du rapport synthèse de l'atelier préparatoire dans lesquels il y'a eu des recommandations et ensuite nous sommes passés à la prestation de serment des chefs de centre, qui à leur tour devrait faire passer le message aux surveillants. Chaque surveillant à une fiche d'engagement dans laquelle juridiquement il est engagé en cas de déviance. Si un surveillant ou un élève est pris en flagrant délit, il sera exclu», a-t-il confié.

Devant les médias, le délégué dudit centre a rappelé que les instructions de l'année dernière restent de mises avec la tolérance zéro.

« Les consignes de l'année-là, rien ne change, comme l'année passée. Nous restons dans l'esprit du CNRD, tolérance zéro ! Et l'examen mérité, tout pour les méritants et rien que pour les méritants. Nous donnons à César ce qui appartient à César, il l'a dit et nous sommes en train de veiller à ça. Quiconque blague d'essayer de faire quelque chose avec les tout petits, il va se voir purement et simplement éliminé du centre et il sera poursuivi selon la loi » a fait savoir Fodé Aly Kourouma.

S'adressant aux différents candidats, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation les a invité à plus d'efforts devant réussir à cet examen.

« C'est avec un grand honneur pour monsieur le ministre d'État et moi-même de prendre part à cette mobilisation du Gouvernement pour lancer les sujets des examens nationaux en commençant par l'examen d'accès au collège, le CEE. Donc aujourd'hui au niveau de l'école primaire Kipé 2, nous avons lancé le message du Gouvernement et vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'avènement du CNRD, à sa tête le Colonel Mamadi Doumbouya, l'excellence est prônée dans le système éducatif guinéen. Nous avons donc profité de cette occasion pour lancer un message à ces jeunes qui compétissent aujourd'hui pour qu'il y ai de la sérénité, de la quiétude, de l'éthique et de la déontologie. Nous nous sommes également adressés aux encadreurs, mais aussi aux surveillants pour que ces examens nationaux session 2023 soit une pleine réussite dans tous les centres d'examens de Conakry et de l'intérieur du pays », a sollicité Dr Diaka Sidibé.