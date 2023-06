Guinée: Matoto - 31.682 candidats dont 16.228 filles affrontent les épreuves de l'examen d'entrée en 7ème année

Le ton a été donné par le maire de la plus grande Commune de Conakry, MamadoubaToss Camara. C'est devant les autorités éducative, celles du ministère de la défense et celui de l'enseignement pré-universitaire que ces sujets au compte des évaluations finales ont été officiellement lancées ce lundi, 05 juin 2023 au Lycée Léopold Sedar Senghor, situé au quartier Simbaya.

Devant les hommes de médias, le premier responsable communal a rappelé que depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, l'éducation a été une priorité. C'est ce qui dénote d'ailleurs selon lui, le sérieux qui caractérise actuellement l'enseignement pré-universitaire.

« À l'occasion de ce lancement des premières épreuves, j'ai non seulement demandé aux superviseurs et à tous ceux qui contribuent à l'excellence cette année d'être rigoureux, de respecter strictement la conduite du ministre de l'enseignement pré-universitaire, Monsieur Guillaume Hawing, qui ne cesse de rendre notre école, une école d'excellence. Je sais que l'enseignement a mis tout le paquet et il a été accompagné par le chef de l'Etat », a dit MamadoubaToss Camara.

Le numéro 1 de l'éducation de Matoto, a quant à lui rappelé que les bonnes dispositions ont été prises depuis très longtemps. À en croire le DCE Sékou Kaba, c'est ce qui a permis que pour une première fois, depuis un mois, les cartes, les listings étaient prêtes, mais l'identification des centres également. Poursuivant, il a il fait savoir que la prestation de serment a été d'une obligation pour tout surveillant.

« J'ai été ferme et catégorique là-dessus. Tout surveillant avant qu'il ne soit affecté dans une salle de classe doit prêter serment. Si les femmes refusent on les écarte et on appelle ceux qui sont prêts à prêter serment. C'est la meilleure des solutions et c'est l'un des facteurs importants. Nous sommes tous des humains et nous pouvons avoir la tentation», a indiqué le DCE de Matoto, précisant que les caméras de surveillance n'ont pas été installée dans ce centre.

« Matoto on a eu 6 centres donc on va expérimenter si le résultat est bon ça sera généralisé», a-t-il dit.

Pour éviter toute tentative et faire en sorte que cet examen de trois jours se déroule dans la sécurité, les fortes de défense et de sécurité ont été massivement mobilisées. C'est pourquoi le Directeur de cabinet au ministère de la Défense nationale s'est s'est exprimé aux médias après le lancement de la rédaction comme première épreuve.

« Nous venons de procéder au lancement de la première épreuve, sous le signe de la tolérance. Je l'ai dit dans la salle aux encadreurs présents, qu'on trompe les enfants si on tente de les aider par la fraude. Donc on nous trompe nous-mêmes, en trompant l'Etat guinéen par la suite. En le faisant, on aura des cadres qui ne sont pas à la hauteur de nos attentes. Le mieux donc, c'est de rester sereins et corrects», a indiqué le général de brigade David Haba.