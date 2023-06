Cote d'Ivoire: Protocoles des Droits des personnes handicapées - Des mesures d'application de la Convention proposées au pays

L'Ong Disability inclusive development programs and Services (Didepas) a organisé une conférence publique portant sur le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits des personnes handicapées(Cdph) le 3 juin 2023 à Palm Club Hôtel, Cocody.

Pour faire appliquer les mécanismes nationaux nécessaires à l'application de la Cdph et au Protocole, la Fondatrice & Pdg de Didepas, Jeannette Kah Le Guil a proposé aux pays qui peuvent prendre plusieurs mesures notamment l'adoption législative et la création d'un organe de coordination. Et d'ajouter que les pays doivent mettre en place des mécanismes de surveillance pour évaluer la mise en oeuvre de la Cdph.

Ils doivent mettre en place des programmes de sensibilisation et de formation pour promouvoir une meilleure compréhension des droits des personnes handicapées et des principes de la Cdph. Cela inclut la sensibilisation du grand public, la formation des professionnels, des responsables gouvernementaux et des agents de l'application des lois sur les questions liées aux handicaps. « Les pays doivent garantir l'accès des personnes handicapées à un système judiciaire équitable et effectif. Cela implique des mesures telles que la formation des juges sur les questions liées aux handicaps, la mise en place de procédures adaptées aux besoins des personnes handicapées et la fourniture d'une assistance juridique gratuite ou à faible coût », a conseillé la conférencière.

« Renforcer les droits de l'homme en Côte d'Ivoire : le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits des personnes handicapées comme outil essentiel », tel était le thème de cette conférence. Cela a été un cadre pour les participants de faire des suggestions devant permettre d'élaborer des stratégies pour mettre en oeuvre le Protocole facultatif de manière efficace et inclusive.

Au cours de cette rencontre, la Fondatrice & Pdg de Didepas, Jeannette Kah Le Guil a déclaré que le protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (Cdph) est traité international adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006. Elle vise à protéger les droits fondamentaux des personnes handicapées et à promouvoir leur inclusion et leur participation de manière effective à tous les aspects de la société, y compris au processus de développement. C'est pour quoi, a-t-elle estimé que les États sont tenus de respecter, protéger et mettre en oeuvre les droits des personnes handicapées.

« Cela signifie qu'ils doivent prendre des mesures concrètes pour éliminer la discrimination à l'égard des personnes handicapées et garantir leur accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins de santé, au logement, aux transports, à la participation politique, à la culture et à d'autres domaines de la vie sociale», a-t-elle expliqué.