Madagascar: Antsahamanitra - Bodo-Njakatiana honore les mamans

Le duo Bodo-Njakatiana a réuni du monde hier à Antsahamanitra. Un concert dédié aux mamans.

Je suis contente qu'il y ait une fête dédiée aux mamans. C'est un grand honneur et une immense joie pour moi de revoir sur la même scène, Bodo et Njakatiana. De plus, les deux stars font partie des artistes que j'admire. Et toutes leurs chansons sont fabuleuses», selon Maholisoa Anna, une jeune maman venue voir le spectacle. Deux icônes de la musique malgache, Bodo et Njakatiana, réunies sur la même scène d'Antsahamanitra ce dimanche 4 juin. Un concert inédit organisé pour la célébration de la fête des mères.

Et ce concert était le rendez-vous que de nombreuses mamans n'ont pas voulu rater. Selon Mamitiana Rasoarimalala, une grande fan de Bodo : «Les chansons de ces deux icônes évoquent pour moi de beaux souvenirs. Les entendre me rappelle avec émoi, ma jeunesse. Surtout quand ils chantaient Hafa ihany i mama, j'avais une petite pensée pour ma mère qui ne fait plus partie de ce monde.» Les icônes de la musique malgache des années 90, ont revisité tous leurs titres connus. Bodo, la diva de la chanson malgache a été très acclamée par le public qui a chanté tous ses tubes tels que: «Neny tiako», «Mosoara», «Mpanarato» ....

Le public séduit

Trente-cinq ans après, ces morceaux restent inoxydables et ont réussi à traverser le temps. De son côté, Njakatiana, le grand spécialiste des chansons d'amour a séduit le public d'Antsahamanitra avec les morceaux suivants: «Arahabaina», « Izao re no izy », « Havako », « Meteza hahatsiaro », « Ngoma». Pendant le show, Njakatiana et Bodo ont offert des magnifiques duos accompagnés de leurs voix incroyables avec «Hafa ihany i mama», «Efa fantatrao angamba», «Ny fitiavako anao» de Felaniary, «Toera-mamy», «Resinao», «Anaro aho», «Mpankafy». Durant, le spectacle les lamako ont resonné. Les fans ont accompagné la diva de chanson malgache ainsi que le crooner, grand spécialiste des chansons d'amour lors de leurs prestations respectives.