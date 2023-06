Tunisie: Ligue 1 | 9e journée Play-off - USM-EST (3-2) - Aux plus méritants !

Les Usémistes ont su tirer leur épingle du jeu, profitant notamment des erreurs défensives de leur adversaire. Une précieuse victoire amplement méritée qui leur permet d'accaparer la troisième place du classement. Les Espérantistes, eux, ont eu le mérite de se battre jusqu'au bout, malgré les bourdes défensives. Sauf que ces bourdes leur ont coûté.

Stade Mustapha-Ben Jannet.USM bat EST : 3-2. (1-1 à la mi-temps). Buts de Mohamed Ali Ben Hammouda (29' et 90'+3) pour l'EST; Boubacar Traoré (37' et 52') et Haykel Chikhaoui (58') pour l'USM. Arbitre central : l'Egyptien Gamel Mahmoud Ahmed Al-Gandour. Arbitre (VAR) : Sadok Selmi.

USM : Ben Saïd, Ben Othman, Omrani, Baccar, Bouraoui, Guesmi, Oumarou, Tka, Chikhaoui (Mhirsi 63'), Bouziane (Amoukrane 89') et Traoré (Aloui 63').

EST : Debchi, Tougaï, Yaâkoubi (Abid 66'), Ben Ali, Ben Hamida, Coulibaly, Zaddem (El Ayeb 54'), Ben Romdhane, Arfaoui (Mimouni 54'), El Houni et Ben Hammouda.

En déplacement à Monastir après s'être relancée dans la course au titre grâce à deux victoires obtenues successivement devant l'UST et l'USBG, l'Espérance de Tunis, qui clôturait la troisième marche du podium et à deux longueurs d'avance de son hôte, se devait d'aligner la passe de trois pour ne pas perdre de vue le leader étoilé. Quant à l'USM, qui a des ambitions légitimes pour une place qualificative à l'une des compétitions continentales, elle aspire aussi à se relancer en championnat, à même d'être un prétendant sérieux pour le titre.

Une confrontation entre deux adversaires directs qui ont eu un mal fou à entrer dans le match. Deux protagonistes qui ont passé près d'une demi-heure à tâter le terrain et à tenter de gagner les duels, à l'entrejeu notamment, ce qui a empêché les attaquants d'aller jusqu'au bout de leurs actions.

Du coup, aucune occasion nette n'a été enregistrée des deux côtés pendant les 28 premières minutes de jeu. Et au moment où on commençait à s'ennuyer, les visiteurs allaient créer la surprise sur la première occasion du match qui s'est présentée à eux : El Houni entama l'action en servant Ben Romdhane parti sur la gauche avant d'adresser un centre millimétré à Ben Hammouda qui monta plus haut que tout le monde pour reprendre de la tête directement dans les filets de Ben Saïd (29').

Un but encaissé qui poussa les locaux à réagir. Eux aussi allaient changer la donne sur leur première véritable occasion nette du match quand Tka se faufila sur la droite, servit Bouraoui qui s'infiltra en pleine surface de réparation avant de servir à son tour sur un plateau et sur la dernière ligne Boubacar Traoré qui, d'une talonnade à la Madjer, logea le ballon dans la cage de Debchi (37').

Deux adversaires crispés, un volume de jeu pas vraiment intéressant mais paradoxalement ponctué par deux jolis buts : tel est le résumé de la première période de jeu.

Yaâkoubi et la défense espérantiste : des erreurs de débutant !

Si les débuts de la première mi-temps étaient plutôt ennuyeux, on ne peut pas dire autant pour l'entame de la seconde période de jeu. Les locaux ont accéléré sur le champignon dès la reprise des débats et il a suffi d'une erreur de débutant de la part de l'expérimenté Mohamed Ali Yaâkoubi, qui a laissé échapper lamentablement le ballon au moment de le renvoyer, pour que la donne change de nouveau en leur faveur. Un ballon que lui a piqué Boubacar Traoré qui, devant des filets vides, n'avait qu'à le loger directement dans la cage d'un Sedki Debchi impuissant (52').

Et comme l'appétit vient en mangeant et grâce au pressing haut, les locaux n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin : servi par Oumarou, Chikhaoui prit le temps de dribbler Ben Hamida avant de tirer au deuxième poteau, triplant la mise au profit des siens (58').

Trois buts encaissés qui ont, certes, désarçonné les hommes de Mouine Chaâbani, mais qui ne les ont pas empêchés de se battre jusqu'au bout. A la 73', Mimouni tenta un tir puissant, renvoyé par Ben Saïd avant qu'Oumarou n'éloigne définitivement le danger en dégageant en corner. Trois minutes après, c'est au tour de Ben Romdhane de tenter un tir puissant et cadré, dégagé en corner par Guesmi (76').

Les "Sang et Or" ont eu le mérite de ne pas baisser les bras jusqu'au bout et Ben Hammouda de réduire le score dans le temps additionnel (90'+3).

Au final, les Usémistes ont su tirer leur épingle du jeu. Ils ont profité notamment des erreurs défensives de l'adversaire. Ils ont su également quand appuyer sur le champigon, inscrivant à chaque fois un but venu compliquer davantage la tâche de leur adversaire.

Bref, les Usémistes, au jeu bien organisé, ont su imposer leur rythme et remportent ainsi une précieuse victoire qui leur permet de se loger à la troisième enseigne.

Pour les Espérantistes, les erreurs défensives, des erreurs de débutant du reste, leur ont coûté cher et cette défaite les éloigne, un tant soit peu, de la course au titre.