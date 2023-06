Tunisie: Moncef Boukthir, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, au lancement du projet Swafy - 'La jeunesse est notre solution... '

Intervenant au séminaire du lancement du projet Swafy, qui vise à renforcer le domaine des sciences, en soutenant les associations actives et en encadrant les jeunes dans leur parcours vers la création de start-up dans le domaine scientifique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, a indiqué que ce projet a été lancé avec et pour les jeunes pour le développement de la science.

"Le lancement, aujourd'hui, de ce projet va encore confirmer cette orientation, grâce notamment à un partenariat solide entre la Tunisie et l'UE en faveur de l'éducation et de la jeunesse pour faire de ce partenariat une réalité pérenne", a-t-il souligné, tout en ajoutant que ce projet traduit un appui sans faille au secteur de l'éducation, de l'enseignement et de la recherche scientifique, et renforce l'effort continu pour ancrer l'approche de recherche partenariale en Tunisie.

Offrir les mêmes chances

M.Boukthir a, également, affirmé que face aux mutations profondes que connaît le monde entier et les défis socioéconomiques auxquels on fait face, il est indispensable d'accélérer l'action des acteurs, aussi bien publics, associatifs que socioéconomiques, pour permettre à notre pays de réussir sa transformation et son orientation vers l'économie du savoir, qui est d'ailleurs inscrite dans le plan de développement 2023-2025 de la Tunisie.

D'après le ministre, cette transformation, basée sur la science et l'innovation, ne sera possible qu'avec une jeunesse épanouie, créative, attachée à la science et capable d'innover et d'entreprendre.

"Il faut le dire, le capital humain est la seule richesse pérenne de la Tunisie et nous sommes à la fois conscients et fiers de cette réalité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la stratégie de la Tunisie à court, moyen et long termes tourne essentiellement autour de développement de son capital humain... Notre département, tout comme les autres ministères, touche au profond la jeunesse tunisienne et a déjà entamé des travaux stratégiques d'envergure depuis des années afin de s'adapter aux ambitions des jeunes tunisiens pour leur offrir une formation de qualité et un cadre agréable et favorable, leur permettant de continuer à être compétitifs sur le marché de l'emploi aussi bien national qu'international.

Pour nous, la jeunesse est notre solution et non pas notre problème. Dans ce cadre, il faut saluer la réussite des équipes tunisiennes dans des compétitions internationales, ce qui confirme le grand potentiel dont jouit l'enfance et la jeunesse tunisiennes... Il est donc de notre devoir de les encourager, leur donner de l'espoir dont ils ont besoin et de les aider à continuer à briller et surtout à rêver... Notre devoir est surtout d'offrir les mêmes chances à tous les enfants et les jeunes tunisiens, là où ils sont", a-t-il souligné.