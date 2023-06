Seychelles: Le pays explore de nouvelles façons de minimiser les déchets plastiques

Le ministère de l'Environnement des Seychelles continue d'explorer de nouvelles façons pour résoudre le problème des déchets plastiques par le biais de nouvelles restrictions à imposer sur l'utilisation, la possession et la distribution commerciale des plastiques et des produits en plastique encore en circulation, a déclaré lundi un haut responsable du gouvernement.

Le ministre de l'Environnement, Flavien Joubert, a fait cette annonce dans son message pour commémorer la Journée mondiale de l'environnement, qui est célébrée le 5 juin de chaque année.

Dans son message pour la Journée mondiale de l'environnement, M. Joubert a déclaré qu'aujourd'hui est la journée idéale pour "se rappeler qu'en ce moment même, les plastiques et leurs additifs dangereux continuent à contribuer au réchauffement climatique, à nuire à la santé humaine et à détruire les écosystèmes".

"Le plastique ne se trouvent pas seulement dans les décharges, mais ils sont également présents dans les océans et dans nos corps", a déclaré M. Joubert.

Dans le cadre de la campagne « Combattre la pollution plastique », le thème de la Journée de l'environnement de cette année se concentre sur les solutions à la pollution plastique.

"Bien que n'étant pas un producteur, les Seychelles sont un importateur de plastiques et de produits en plastique. La protection de notre environnement naturel, y compris l'environnement marin, est donc cruciale et reste l'une de nos principales priorités car nous en dépendons pour soutenir notre économie grâce à la pêche et les industries liés au tourisme », a déclaré M. Joubert.

En 2017, le gouvernement des Seychelles a interdit l'importation et la vente de sacs en plastique et d'ustensiles en plastique, notamment des verres, des fourchettes, des boîtes à emporter en polystyrène et des assiettes. Cela a été suivi d'une interdiction des pailles en plastique à usage unique en juin 2019 et des ballons en 2021.

"J'appelle chacun d'entre vous à réduire notre consommation de plastique, à recycler et à éliminer les déchets plastiques de manière responsable. Rassemblons-nous en tant que communauté, en tant que nation pour nous attaquer à ce problème", a déclaré M. Joubert.

En plus de s'attaquer au problème du plastique, le gouvernement des Seychelles progresse vers une économie sans papier, l'une des plus grandes réalisations étant à l'aéroport.

En août 2021, les Seychelles ont annoncé le déploiement de l'entrée sans papier pour les arrivées internationales aux Seychelles. Depuis novembre 2022, les citoyens des Seychelles et les titulaires de permis commençant leur voyage depuis les Seychelles doivent soumettre leurs informations d'embarquement par voie numérique lorsqu'ils se préparent à quitter le pays.

Dans le but d'encourager le recyclage et de minimiser la quantité de déchets dans les décharges des Seychelles, le pays encourage le rachat des bouteilles en PET et en verre ainsi que des canettes en aluminium.