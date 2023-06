Ile Maurice: A Saint-Martin - Un présumé voleur tabassé

Est-ce un vol qui a mal tourné ? C'est ce que tentent de savoir les enquêteurs. Un homme de 27 ans a été retrouvé à Saint-Martin avec des blessures, agonisant sur l'asphalte, dans la soirée de dimanche.

La police avait été mandée chez un éleveur de porc d'une soixantaine d'années. Le sexagénaire a expliqué aux policiers qu'il a surpris un homme chez lui. Il s'est engagé dans un corps-à-corps avec l'intrus mais ce dernier est parvenu à s'échapper.

Les policiers ont entendu des murmures à quelques mètres de la maison de l'éleveur de porc. Ils sont allés jeter un oeil et ont vu un homme blessé. Il avait une entaille à l'abdomen et des blessures à la jambe et au front. Les policiers l'ont transporté à l'hôpital dans leur fourgonnette.

Alors que les policiers plaçaient le blessé à l'intérieur de leur véhicule, il leur a indiqué que c'est l'homme qui les a appelés qui l'a agressé. «To rentre kot mwa p.. normal mo pou kass to f...», aurait lancé l'habitant de Saint-Martin. Le blessé, qui habite Trèfles, dit ne pas savoir comment il s'est retrouvé dans sa cour. Il revenait de Flic-en-Flac et rentrait chez lui. Il a été admis à l'hôpital et son état de santé inspire de vives inquiétudes.

L'habitant de Saint-Martin a été convoqué au poste de police de Bambous pour les besoins de l'enquête. Il s'y est présenté en compagnie de son avocat. Son interrogatoire était toujours en cour lundi en fin d'après-midi.

Un gourdin a été saisi dans le cadre de cette enquête.