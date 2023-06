Mali: MEessage publib à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement

document

Cette Journée mondiale de l'environnement est un appel à combattre la pollution plastique.

Chaque année, l'humanité produit plus de 400 millions de tonnes de plastique, dont un tiers n'est utilisé qu'une seule fois.

Chaque jour, l'équivalent de plus de 2 000 camions à ordures remplis de plastique est déversé dans nos océans, dans nos rivières et dans nos lacs.

Les conséquences sont catastrophiques.

Les microplastiques se retrouvent dans la nourriture que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons et dans l'air que nous respirons.

Le plastique est fabriqué à partir de combustibles fossiles. Ainsi, plus nous produisons de plastique, plus nous brûlons de combustibles fossiles et plus nous aggravons la crise climatique.

Toutefois, nous avons des solutions.

L'an dernier, la communauté internationale a entamé des négociations en vue de parvenir à un accord juridiquement contraignant destiné à mettre fin à la pollution plastique.

Il s'agit là d'un premier pas de bon augure, mais il faut que tout le monde se mobilise.

Dans son dernier rapport, le Programme des Nations Unies pour l'environnement indique que nous pouvons réduire la pollution plastique de 80 % d'ici à 2040 si nous axons dès maintenant nos efforts sur la réutilisation, le recyclage, la réorientation et la diversification des produits.

Nous devons travailler de concert - États, entreprises et consommateurs - pour nous défaire de notre dépendance au plastique, promouvoir le zéro déchet et mettre sur pied une économie véritablement circulaire.

Ensemble, bâtissons un avenir plus propre, plus sain et plus durable pour l'humanité tout entière.