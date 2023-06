Malawi: Nomination de l'évêque de Zomba

Cité du Vatican — Le Saint-Père a nommé évêque du diocèse de Zomba (Malawi) le 5 juin le Révérend Alfred Chaima, du clergé de Blantyre, jusqu'à présent Secrétaire général de la Conférence épiscopale du Malawi.

Alfred Chaima est né le 14 juillet 1970 à Nambera, dans l'archidiocèse de Blantyre. Il a fréquenté le petit séminaire Saint-Pie XII, étudié la philosophie au grand séminaire Saint-Antoine de Kachebere et la théologie au grand séminaire Saint-Pierre de Zomba, et obtenu un diplôme de théologie à l'université du Malawi. Il a été ordonné prêtre le 4 juillet 1998 pour l'archidiocèse de Blantyre.

Patrick's Secondary School et vicaire de la paroisse de Mzedi (1998-2000) ; curé de la paroisse de Njuli (2000-2001) ; recteur et enseignant au séminaire Saint-Pie XII (2000-2004). Pius XII (2000-2004) ; baccalauréat en théologie, licence en théologie pastorale et doctorat en philosophie théologique à l'Université catholique d'Afrique de l'Est, Nairobi (2004-2010) ; professeur à l'Université catholique d'Afrique de l'Est (2006-2010 et 2016-2022) ; secrétaire de l'archevêque de Blantyre et chancelier de l'archidiocèse (2010-2012) ; Vice-pasteur de la cathédrale et coordinateur du Centre pastoral archidiocésain de Limbe (2010-2014) ; directeur du Centre pastoral de Nantipwili, archidiocèse de Blantyre (2014-2022) ; professeur à l'université du Malawi (2015-2022) ; jusqu'à présent, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Malawi.