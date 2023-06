Sénégal: Plateforme de veille des femmes pour la paix et la sécurité ËTU JAMM

communiqué de presse

Le Sénégal traverse des moments difficiles avec une violence inouïe presque partout et installant le pays dans un risque de basculement indescriptible dans le chaos . D es événements sanglants avec son chapelet de morts sont égrené s tous les jours rappelant la période sombre de la crise sanitaire , l es dégâts matériels incommensurables notés un peu partout . L ’about i ssement de cette situation de crise, de détresse, de l’escalade du mal à laquelle nous assistons , augure de s lendemains incertains et donne en prélude une grande balafre à la démocratie sénégalaise tant enviée jusqu’ici.

La Plateforme de v eille des femmes pour la paix et l a sécurité notamment pour des élections apaisées au Sénég a l Ë t tu J amm, composée de 50 organisations faîtière s de la société civile féminine coordonnée par F emmes Africa Solidarité (FAS) , exprime ses vives préoccupations face à la crise politique, sociale et des droits humains , mettant n otre pays dans une impasse , au regard de la gravité de la situation .

Ë TU JAMM est très préoccupée par les soubresauts qui secouent actuellement notre pays avec :

L a persistance des violences physiques publiques ahurissantes suivies de morts .

Les perturbations scolaire s et universitaires .

L’accès difficile à un centre de santé confinant de plus en plus l es malades même graves à la maison .

La restriction de la mobilité et de l’accès à l’information .

L ’ acti vit é économique en berne pendant des jours .

L ’atteinte de la cohésion sociale touchée par les dénonciations intempestives entraînant la psychose et la peur chez les populations .

L es multiples arrestations semant la peur un peu partout .

L a destruction de biens publics et privés, d’infrastructures nationales que nous mettrons des années à reconstruire .

L es décès annoncés par balles .

L e signalement de violences sexuelles sur des femmes et des filles lors des manifestations .

L a présence des adolescents et des tout jeunes dans les manifestations .

Ë TU JAMM dont la devise est le « dissoo », valeur cardinale de notre pays pour la résolution de tout conflit, toute divergence, qu ’elle qu’en soit l’origine, appelle :

à bannir dans l’espace public tout discours incitatif de violences et qui sont de grandes entraves à la paix et à la sécurité .

à adopter un comportement républicain d’apaisement concourant au maintien et à la préservation de la paix, de la sérénité et de la cohésion sociale .



Ë TU JAMM en appelle à des solutions d'urgence politiques , sociales et culturelles appropriées pour un retour rapide au calme et à la sérénité permettant aux populations d e vaquer en toute quiétude à leurs activités freinées par cette situation qui prévaut

actuellement.

La Plateforme des femmes Ë TU JAMM lance un appel au Président de la République, g arant de la paix et de la sécurité, pour la restauration de la paix, de la sécurité et de la justice.



Exhorte les acteurs politiques à engager des consultatio ns inclusives pour la paix et la sécurit é .



Encourage la création des conditions de réussite d'un dialogue inclusif, sain et sincère , qui réunirait toutes les composantes de la société politique, de la société civile, des autorités religieuses et culturelles , des jeunes et des femmes .



Encore une fois la stabilité de notre pays , la paix et la sécurité doivent primer sur les désirs ou les volontés de toute personne, quel que soit son rang social.



ETU JAMM invite les pop ulations notamment les acteurs politiques et administratifs à la retenue , au respect des droits humains, à la pacification de l’espace public , pour u n Sénégal d e paix, de cohésion sociale et d’unité.



La Présidente P lateforme E TTU JAMM



Penda Seck Diouf

Fait à Dakar, le 5 juin 202